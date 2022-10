Les Français peu convaincus par le passage global à l'électrique dans l'automobile

A l' occasion du Mondial de l'Auto 2022, Ipsos a interrogé. Est-ce efficace à leurs yeux pour lutter contre le changement climatique ? Le véhicule électrique est-il pratique à l'usage ? Va-t-il se généraliser ?L'étude menée par Ipsos pour Le Mondial de l'Auto fait état de: ils sont 25% à penser que leurs concitoyens seront prêts pour le tout électrique en 2035. Cela laisse 75% de sceptiques : 37% pensent que les Français ne seront « plutôt pas » prêts, et 38% « pas du tout ».Les avis sont identiques quel que soit le territoire. Les citadins de l'agglomération de Paris ne sont que 8% à estimer que les Français sont tout à fait prêts.L'analyse du taux d'équipement des foyers Français, dans le détail, montre que sur 100 foyers, 82 ont un à deux véhicules, 83 possèdent un véhicule thermique, 10 n'en possèdent aucun et 7 possèdent un véhicule électrique.Auprès des 1 000 répondants interrogés, 30% des répondants ont déjà conduit au moins une fois un véhicule électrique. Ils effectuent par ailleurs une majorité de trajets courts : 57% font moins de 20 kilomètres par jour en voiture mais 20% plus de 50 kilomètres par jour. Les deux tiers d'entre eux (66%) ne font pas plus de trois voyages par an supérieurs à 400 kilomètres aller-retour.« A la lecture du niveau d'équipement des Français et de leurs habitudes, il est aisé de se dire que les trois quarts des foyers sont complètement éligibles à l'utilisation d'un véhicule électrique, avec des trajets courts quotidiens et peu de trajets longs annuels. Chez les Français, l'électrique se présente comme une bonne solution objective et pourtant, ils sont une grande majorité à penser l'inverse ! » analyse Thierry Lalande, Directeur Automobile et Mobilité France chez Ipsos en France.L'étude met en évidence trois principales raisons qui expliquent leur perplexité :Plus d'un Français sur deux (53%) considère que la voiture électrique est un phénomène de mode, et doutent de la durabilité de ce phénomène. Les Français sont divisés, avec une autre moitié qui le voient comme une mutation profonde de la manière de se déplacer en voiture (47%).« Le doute se retrouve dans toutes les catégories de la population. Les Français sont peu nombreux à suivre les arrêtés de la Commission Européenne et les actualités sur le sujet. Ils doutent que le véhicule électrique soit un phénomène durable, un peu comme le Diesel en son temps d'abord béni puis désormais honni » analyse Thierry Lalande, Directeur Automobile et Mobilité France chez Ipsos en France.L'(évoquée par 37% des Français),, est le premier des critères qui ne donnent pas envie d'acheter un véhicule électrique pour les Français. En deuxième lieu, ils mentionnent des coûts d 'achat (30%) et d'utilisation élevés (27%).L'expérience de charge fait peur : le remplacement de la batterie génère des inquiétudes (28%) et 24% des Français placent comme première préoccupation l'incertitude quant à la possibilité de pouvoir recharger son véhicule (en France ou en Europe).23% des Français mentionnent leur incertitude sur les usages environnementaux. Ces derniers voient un impact faible voire inexistant de l'électrique dans la lutte contre la pollution et le dérèglement climatique.S'y ajoutent des freins de contexte : 71% des Français ne croient pas que les infrastructures (bornes de recharges, production de batteries, etc.) seront prêtes en 2035 pour accueillir le tout électrique.La moitié des répondants (46% des Français) disent qu'ils n'ont pas de borne à moins de 5 kilomètres de chez eux, et 16% ne le savent pas.Si les Français montrent un peu de scepticisme, la communauté européenne a imposé le passage au tout électrique en 2035 (100% des voitures neuves vendues seront électriques). A cette occasion, elle a établi un lien clair entre le réchauffement climatique, l'émission de CO2 et l'usage du véhicule thermique, les véhicules électriques émettant moins de CO2 sur l'ensemble de leur cycle de vie (sous certaines conditions).Les Français semblent ne pas établir le lien entre le réchauffement climatique et l'émission de CO2 et l'usage du véhicule thermique. S'ils sont une très grande majorité (92%) à se dire préoccupés par le dérèglement climatique, seuls 10% d'entre eux voient le passage à l'électrique comme mesure efficace (cela monte à 14% en Ile-de-France mais n'excède pas ce chiffre dans les autres régions de l'hexagone). A titre de comparaison, lorsqu'on les interroge sur les actions qu'ils estiment prioritaires pour réduire leur impact sur le dérèglement climatique, ils citent d'abord l'économie d'eau (30%), le recyclage (29%), l'utilisation des transports publics, du vélo ou de la marche (27%), ou encore le changement des systèmes de chauffage (22%). Ainsi, le « passage à l'électrique » dans l'automobile est une action située au même niveau de priorité qu'éviter « l'achat de produits neufs » (11%).Ipsos a interrogé les conducteurs de véhicules électriques sur leur retour sur investissement. Convaincus de leur achat, quatre acheteurs de véhicules électriques sur cinq sont « fiers » d'en posséder un (78%). Pour eux, l'expérience de conduite est bien meilleure : deux tiers (65%) des acheteurs de véhicules électriques pensent en effet que leur voiture électrique apporte plus de sensations qu'une voiture thermique.: étude Ipsos pour le Mondial de l'Auto: enquête Ipsos.Digital menée en France les 1er et 2 octobre 2022 auprès de 1 000 individus, représentatifs de la population française de plus de 18 ans.#Etude #Voiture #Mobilité #Auto #VImage par Stefan Schweihofer de Pixabay