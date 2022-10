La batterie est une source de préoccupation pour les propriétaires de véhicules électriques

Les propriétaires de véhicules électriques rencontrent des problèmes lors de la recharge principalement sur un lieu public ou leur lieu de travail

Alors que les automobilistes Français se tournent de plus en plus vers la voiture électrique , Opteven et Moba ont interrogé, via YouGov, plus de 1 000 propriétaires de véhicules électriques pour disposer de données précises sur la batterie et la recharge : bornes, autonomie, capacité, comportements et attentes.. Parmi ces propriétaires, plus de la moitié ne connaissent pas la durée de garantie de leur batterie.A travers cette étude, Opteven décrypte les attentes et les comportements des propriétaires de véhicules électriques sur trois éléments clés d'un véhicule électrique, à savoir la batterie, la recharge et les bornes.La batterie, à travers son usure, son autonomie et son recyclage devient une source de préoccupation importante avecL'étude relève quedont 32,4 % sont liés à la charge (dysfonctionnement de la batterie ou des câbles).Pour les propriétaires de véhicules électriques interrogés,La majorité des propriétaires rechargent plusieurs fois par semaine leur véhicule électrique. Parmi eux, 45,8 % des propriétaires de véhicules électriques rechargent tous les jours.A noter que 59,8 % rechargent principalement la batterie de leur voiture électrique à leur domicile et 30 % n'utilisent jamais les réseaux publics.Malgré cela,Quant aux problèmes de charge sur les bornes domestiques individuelles, ils doubleraient après un an d'ancienneté, selon les automobilistes propriétaires de véhicules électriques interrogés.1. Une faible autonomie (inférieure à 20%) pour plus de 50% des propriétaires2. Un trajet long ou inconnu3. Des bornes de recharge hors serviceLes propriétaires de véhicules électriques de plus de deux ans sont plus inquiets de rencontrer des bornes hors service.Pour de nombreux automobilistes Français, la voiture électrique est majoritairement une voiture du quotidien. Le véhicule électrique a besoin d'entretien et semble tomber en panne aussi fréquemment qu'un véhicule thermique.1. Chargeur de batterie à haut voltage2. Batterie 12V3. Faisceau de câbles haut voltage: étude Opteven (groupe mixte de services et d' assurance ) et Moba (tiers de confiance certificateur de l'état de santé des batteries des véhicules électriques) auprès de 1 000 propriétaires de véhicules électriques via YouGov