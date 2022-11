Plus de la moitié des automobilistes souhaitent changer de véhicule prochainement

Laest un sujet majeur dans la société française en 2022 et les modes et habitudes de déplacement des français évoluent.L'enquête réalisée par Drivalia en août 2022 montre que, principalement pour les loisirs, faire les courses, partir en vacances ainsi que pour travailler ou étudier.Parmi eux, ils sont près de 39 % à posséder deux voitures et près de 11 % à en posséder trois ou plus au sein du foyer.Selon l'enquête,, afin de bénéficier d'un véhicule qui correspond davantage à leurs attentes, qui consomme moins et/ou car leur véhicule actuel présente des défaillances.Lesmotivant les interviewés qui souhaitent changer de véhicule dans les deux prochaines années sont les suivantes :Choisir un véhicule qui(48 %)Choisir un véhicule qui(37,3 %)Véhicule actuel trop vieux, détérioré ou(36 %)Choisir un véhicule(près de 35 %)Lessur les motivations des interviewés souhaitant changer de véhicule dans les deux prochaines années sont les suivantes :J'ai besoin d'un véhicule différent suite à un(33%)J'ai souscrit un contrat deet vais bientôt le résilier (29%)Je viens où vaisd'une zone rurale à une zone urbaine - ou inversement - et nécessite un véhicule plus adapté (25%)Je souhaite m'acheter ou louer un véhiculesuite à une promotion professionnelle ou un changement de poste (22%)J'ai besoin d'un nouveau véhicule suite à une(11%)Je fais l'objet d'unede conduire et compte m'acheter une voiture dès la restitution de celui-ci (2%): Drivalia: Enquête réalisée via un questionnaire auto administré en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1 172 répondants entre juillet et août 2022Image par Florian Pircher de Pixabay