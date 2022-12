75 pour cent des actifs français utilisent une voiture pour se rendre au travail

. C'est 1 point de moins qu'en 2021 et 2020, et 3 points de moins qu'en 2019.Comme en 2021, les transports en commun sont utilisés par 20% des actifs français sondés, un chiffre en baisse depuis 2018 (moins 7 points).Le manque de choix, l'autonomie et la rapidité demeurent les principales raisons d'utilisation de la voiture dans le cadre des déplacements liés au travail.90% des actifs français passentou en déplacement professionnel.Parmi les utilisateurs de voitures , 58% viennent d'agglomérations de moins 100 000 habitants.Les grandes agglomérations font la part belle aux deux et trois-roues motorisés : 65% de ceux utilisant un deux ou trois-roues thermique viennent d'agglomérations de 100 000 habitants et plus, tout comme 57% des conducteurs de deux ou trois-roues électriques.. Elle est de 20 minutes ou moins pour 56% des répondants et dépasse les 30 minutes pour 24% des personnes interrogées. Seuls 10% des actifs français passent plus de 10 heures par semaine sur le chemin du travail.. Elle est inférieure ou égale à 20 kilomètres pour 62% des actifs sondés. 41% des sondés parcourent 10 kilomètres par semaine ou moins pour effectuer des déplacements professionnels, mais 20% égalent ou dépassent les 81 kilomètres hebdomadaires.Ces tendances diffèrent néanmoins selon la région, la taille de l'agglomération et les zones – urbaine, rurale, mixte – dans lesquelles s'effectuent ces trajets.Pour effectuer les trajets domicile-travail, 54% circulent majoritairement (14%) voire uniquement (40%) en zone urbaine, et 26% majoritairement (11%) voire uniquement (15%) en zone rurale. On remarque que 58% de ceux qui effectuent des trajets domicile-travail de 10 minutes ou moins circulent en majorité en zone urbaine. Les durées augmentent dès lors que les sondés partagent leur trajet entre zones urbaine et rurale.Ces tendances diffèrent selon la région et la taille de l'agglomération. Parmi ceux effectuant des trajets de 10 minutes ou moins, 59% viennent d'agglomérations de moins de 100 000 habitants. Ils ne sont cependant que 11% à effectuer des temps de trajets aussi courts en région parisienne. Dans cette région, 35% des actifs interrogés passent 30 minutes ou plus par trajet.Face à l'augmentation des coûts liés à l'utilisation des véhicules motorisés (hausse des prix des carburants),. Parmi elles, 58% utilisent désormais des « transports doux » : marche à pied (40%), vélo (24%), transports en commun (18%).On compte(marche à pied -28%-, vélo -13%-, trottinette -3%-) et 7% d'utilisateurs de « transports doux » électriques (vélo à assistance électrique -4%-, trottinette électrique -3%-) dans le cadre de leurs trajets domicile-travail et de leurs déplacements professionnels.: Baromètre annuel Alphabet France / IFOPÉtude en ligne réalisée par l'IFOP pour Alphabet France du 1 au 9 septembre 2022 auprès de 1003 Français actifs de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l'individu, région et taille de l'agglomération).Image by Pexels from Pixabay