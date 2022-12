Le SUV Renault Austral remporte le prix « Best Buy Car of Europe 2023 » Autobest

Leest élupar le juryLes 31 journalistes spécialisés membres du jury Autobest, issus de 31 pays européens différents (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Macédoine, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine), ont élu le Renault Austral comme étant la voiture répondant le mieux aux critères d'achat des consommateurs européens.Le prix Autobest « Best Buy car of Europe » consacre depuis 2001 les modèles de véhicules présentant le meilleur rapport prix/prestations/équipements. Soumises aux votes de 31 journalistes spécialisés, issus de 31 pays européens, les voitures en compétition sont évaluées sur la base de 13 critères : qualité-prix, design, confort, technologies, qualité des services, disponibilité des pièces de rechange dans les réseaux de distribution.À l'issue de tests comparatifs entre les six finalistes (Dacia Jogger Peugeot 308 , Renault Austral et Toyota Aygo X pour le prix « Best Buy Car of Europe 2023 » Autobest), c'est le modèle qui totalise le plus de votes qui décroche le titre de cette élection.Positionné au cœur du segment C-SUV, le SUV Austral est commercialisé depuis novembre 2022 en Espagne, puis en France.Le SUV Renault offre le meilleur de la technologie Renault avec 32 aides à la conduite , le système 4 roues directrices de Renault « 4Control advanced », un écran multimédia OpenR Link offrant les services et applications Google et une motorisation E-Tech hybride de 200 chevaux efficiente., Directeur des Opérations de Renault explique: « Nouvel Austral remporte le prix Autobest 2023. C'est une grande fierté et une belle reconnaissance pour toutes les équipes Renault du design, de l'ingénierie, de l'usine de Palencia, du commerce et du réseau qui ont travaillé sur le projet. Le jury Autobest composé de 31 membres issus de 31 pays a bien compris que notre nouveau SUV du segment C est la parfaite synthèse du meilleur de deux mondes : un véhicule électrique en ville et un moteur hybride extrêmement efficace capable de couvrir de longues distances sans recharge. Avec OpenR Link et Google Automotive Services, Nouvel Austral propose aussi le meilleur des services, de la connectivité et des applications, pour offrir une expérience de conduite immersive et intuitive. », Fondateur et Président de l'organisation Autobest explique: « Notre lauréat de cette année représente le futur de la marque Renault. C'est le meilleur modèle du constructeur français, avec des matériaux haut de gamme, une qualité perçue très élevée, de superbes capacités de conduite, un design impressionnant et probablement les technologies les mieux connectées à bord des voitures d'aujourd'hui. Il bénéficie de la motorisation E-Tech full hybrid, qui avait reçu l'un de nos précédents prix Technobest. Parmi les 6 finalistes de cette édition, Austral a réussi à impressionner la plupart des membres du jury du plus grand média automobile indépendant européen par le nombre de pays représentés, et beaucoup l'ont placé en tête de leur vote. Avec cette victoire, Renault fait un grand retour au sommet de notre compétition, en devenant avec Austral la Best Buy Car of Europe 2023 ! »