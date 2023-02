Le prix du véhicule électrique demeure le point de préoccupation numéro un

L'électrification freinée par la question de l'accessibilité

L'étude Deloitte « 2023 Global Automotive Consumer Study », se penche sur les diverses préoccupations qui façonnent le secteur automobile mondial, notammentDans l'étude Deloitte « 2023 Global Automotive Consumer Study », un véhicule électrifié peut être un véhicule hybride (HEV), un véhicule hybride rechargeable (PHEV) ou véhicule électrique à batterie (BEV).L'étude s'appuie sur une enquête réalisée entre septembre et octobre 2022 auprès de plus de 26 000 consommateurs dans 24 pays, dont 1 006 personnes en France.Alors que les véhicules thermiques représentent toujours près de la moitié (48 %) des futures intentions d'achat de véhicules en France, les véhicules électrifiés séduisent 45% des clients français.L'adoption des véhicules électrifiés dans le monde ne progresse pas à la même vitesse, chaque marché étant confrontés à diverses barrières à l'adoption, parmi lesquelles le coût des véhicules électriques et la disponibilité des infrastructures de recharge.En France, 43% des consommateurs se sont déclarés prêts à acheter un véhicule électrifié (hybride HEV, hybride rechargeable PHEV ou électrique à batterie BEV) lors de leur prochain achat de véhicule neuf.Dans le détail, la voiture hybride recueille 21 % d'intention d'achat, le véhicule hybride rechargeable 14 % et la voiture électrique à batterie 8 %.Au niveau mondial, l'intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques à batteries (BEV) est le plus fort en Chine (27 %).Les consommateurs japonais affichent la préférence la plus forte pour les véhicules hybrides (hybride HEV et hybride rechargeable PHEV) (48 %).Le prix du véhicule électrique est le point de préoccupation numéro un.89% de la population française ne semble pas disposée à acheter des véhicules d'un coût supérieur à 50 000 euros, comme c'est le cas pour les véhicules thermiques.Et 69% de la population française n'est pas disposée à acheter des véhicules d'un coût supérieur à 30 000 euros.Pour 31% de la population française, le prix du véhicule doit être inférieur à 15 000 euros.Sous l'effet de l'inflation, le coût est le principal obstacle à l'adoption du véhicule électrique aux États-Unis (52 %) et au Japon (50 %).Si 40% des répondants français expriment une inquiétude quant à l'accessibilité aux bornes de recharge sur l'espace public, ils sont 65% à souhaiter pouvoir recharger leur véhicule électrique à leur domicile.Des chiffres qui marquent de nouvelles attentes exprimées par les consommateurs français à la recherche d'infrastructures simples ; principalement le réseau électrique existant pour 66% des répondants.La majorité des propriétaires de véhicules électriques prévoient de recharger leur véhicule chez eux, notamment aux États-Unis (77 %), en Allemagne (75 %), au Japon (72 %) et en Chine (65 %).La demande pour des infrastructures de recharge publiques est la plus forte en République de Corée (43 %) et en Inde (41 %).Pour 79% des consommateurs français interrogés, l'autonomie des véhicules électriques doit être à minima de 400 kilomètres.En matière de distance à parcourir entre deux recharges, l'autonomie des véhicules thermiques demeure la référence des automobilistes.Et pour 59% des consommateurs français interrogés, l'autonomie des véhicules électriques minimum est de 500 kilomètres.37% des consommateurs français interrogés estiment que l'autonomie des véhicules électriques doit être supérieure à 600 kilomètres.La recharge de la batterie vide sur une borne de recharge publique à 80 % ne peut dépasser une heure pour 84 % des répondants.Sur la plupart des marchés, les consommateurs, se disent prêts à attendre entre 20 minutes et une heure pour recharger la batterie vide de leur véhicule électrique sur une borne de recharge publique à 80 %.Plus de quatre consommateurs français sur dix (41 %) s'interrogent sur la valeur résiduelle de la voiture électrique.: Etude Deloitte « 2023 Global Automotive Consumer Study »: enquête réalisée entre septembre et octobre 2022 auprès de plus de 26 000 consommateurs dans 24 pays, dont 1 006 personnes en France.Image by Alexander Fox | PlaNet Fox from Pixabay