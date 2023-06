Plus de 6 Français sur 10 vérifient l'historique d'un véhicule d'occasion avant de l'acheter

Lorsqu'il s'agit d'acquérir une, chaque acheteur a des besoins spécifiques.Alors que certains préfèrent les voitures d'occasion économiques, d'autres sont en quête de puissants SUV ou de breaks familiaux. Acheter une voiture d'occasion est une décision majeure.Dans chaque pays les conducteurs ont des stratégies différentes pour choisir leur véhicule d'occasion La France, l'Espagne et le Royaume-Uni sont les pays avec le plus grand nombre d'automobilistes à rechercher des voitures d'occasion, tandis que dans les pays d'Europe de l'Est, la majorité des gens achètent leur voiture d'occasion sur des sites de petites annonces . Ensuite il y a l'Italie, où la plupart des acheteurs de voitures d'occasion ont tendance à chercher leur prochaine voiture dans des garages privés ou des marketplaces physiques de voitures.En France, les acheteurs de voitures d'occasion paient plus cher pour avoir l'esprit tranquille.La France est l'un des pays avec la plus forte proportion d'automobilistes à vouloir acheter une voiture d'occasion auprès d'un revendeur agréé.Au Royaume-Uni, cette proportion est encore plus élevée, avec 55,7 % d'acheteurs qui partent à la recherche d'une voiture d'occasion dans ce type d'établissement, tandis qu'en Espagne, la proportion d'acheteurs de voiture à se rendre chez des concessionnaires agréés est de 43,4 %.Près d'un automobiliste français sur six (17,2 %) cherche un véhicule d'occasion dans des garages ou chez des revendeurs de voitures indépendants.Seuls 11,5 % des acheteurs choisissent leur voiture d'occasion parmi les véhicules répertoriés sur des sites web par des particuliers ou autres entreprises.20,8 % des acheteurs de voiture d'occasion en Espagne et 12,6 % des automobilistes en Italie procèdent de la même manière lorsqu'ils cherchent un véhicule d'occasion : ils se rendent sur des sites d'annonces en ligne ou sur des marketplaces.« Les prix pratiqués dans les concessions sont généralement beaucoup plus élevés que sur les sites de petites annonces . Les acheteurs provenant de pays à revenus modestes les évitent. Toutefois, les concessions automobiles offrent plus de transparence aux acheteurs, car elles vérifient minutieusement leurs voitures et proposent souvent une garantie ou une autre forme d' assurance . En revanche, les risques d'acheter un véhicule en mauvais état auprès de garages privés ou de vendeurs non agréés sont beaucoup plus élevés », explique M. Matas Buzelis, expert du secteur automobile chez carVertical.En ce qui concerne l'achat de voitures d'occasion, il existe des tendances qui montrent que les conducteurs des pays d'Europe de l'Est sont parmi les personnes qui consultent le plus leurs amis et membres de leur famille. Les Français, Espagnols et Italiens se trouvent de l'autre côté du spectre.« En Europe de l'Est, nous constatons que les amis et membres de la famille ont une plus grande influence sur les décisions d'achat de voitures, tandis que les habitants des pays occidentaux, qui bénéficient d'une plus grande confiance et transparence sur les marchés de voitures d'occasion, sont beaucoup plus indépendants lorsqu'il s'agit d'acheter un véhicule », explique Buzelis de carVertical.Lorsqu'on demande de citer les facteurs les plus déterminants lors de l'achat d'un véhicule d'occasion,Pour les acheteurs de voitures d'occasion en France, 15 % de la décision est prise suite à une suggestion de leurs amis ou de leur famille, tandis que les avis en ligne sur les voitures d'occasion représentent 11,4 % du facteur décisif.En France,. Ce pourcentage suggère que peu de conducteurs en France ont conscience de l'importance des vérifications de l'historique et à quel point il est facile de tomber entre les mains de vendeurs frauduleux.Dans d'autres pays l'importance des vérifications de l'historique dans le processus d'achat d'un véhicule d'occasion est un facteur encore moins évident.Malgré cette proportion faible de conducteurs considérant l'historique comme l'un des facteurs de décision les plus importants lors de l'achat d'une voiture, dans les faits, 60,3 % des acheteurs de voitures d'occasion français ont vérifié l'historique d'un véhicule en ligne avant de l'acheter.C'est en France et en Italie que les acheteurs ont vérifié le moins souvent l'historique d'un véhicule d'occasion. La part la plus élevée d'acheteurs ayant consulté le passé d'une voiture d'occasion se trouvait en Hongrie, au Royaume-Uni et en Pologne.: étude carVertical menée en France et dans 7 autres pays sur les facteurs qui influencent les décisions d'achat d'un véhicule.