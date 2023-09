62% des Français ont conscience qu'un véhicule bien entretenu permet de réduire l'empreinte carbone

L'étude réalisée par Fixter (spécialiste de l'entretien automobile ) en août 2023, en collaboration avec Opinion Way, a pour but de mettre en lumièreIl ressort de cette étude qu'et que 38% des Français n'ont pas conscience qu'un véhicule bien entretenu permet de réduire leur empreinte carbone.De plus,Ces chiffres montrent leliées à l'usage de la voiture.Au-delà de la réduction des risques de panne, la révision régulière d'une voiture permet d'éviter la surconsommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.L'entretien régulier a unet sur l'environnement.L'entretien régulier du véhicule est essentiel pour: Fixter: étude réalisée par Fixter en août 2023 en collaboration avec Opinion Way auprès d'un panel de 1 000 personnes représentatif de la population françaiseImage par Ben Kerckx de Pixabay