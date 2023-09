Un tiers des automobilistes prêt à moins utiliser leur voiture en 2023

Les français prêts à moins utiliser leur voiture en 2023

Au lendemain de la rentrée, un sondage réalisé par Direct Assurance en collaboration avec Viavoice fait le point sur lesLe sondage réalisé par Viavoice pour Direct Assurance révèle que, alors même que la voiture reste indispensable pour une large majorité des automobilistes en 2023.Face à l'inflation, les conducteurs Français perçoivent les déplacementsqu'il convient d'optimiser. Cela signifie que ce qui les motiverait en priorité à utiliser davantage de nouveaux modes de déplacements sont les économies qu'ils réaliseront.Bien que l'usage de la voiture reste central pour un grand nombre des automobilistes, l'apparait comme un comportement souhaitable pour allier économie et environnement L'écoconduite est un comportement de conduite douce basé sur l'anticipation permettant de réduire sa consommation de carburant , de limiter l'émission de gaz à effet de serre et de diminuer le risque d'accident par une diminution de la vitesse moyenne.: Sondage ViaVoice pour Direct assurance: enquête menée du 10 au 22 mars 2023 sur un échantillon de 2001 Français représentatif de la population française.Image by Peter H from Pixabay