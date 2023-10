28 % des automobilistes prêts à ne plus payer d'assurance auto pour limiter les frais

Assurance auto et pouvoir d'achat : Près de 30 pourcent des Français se disent prêts à se passer d'assurance auto

Pas de répit pour les assurés automobiles . Les prix des assurances automobiles augmentent d'année en année et 2023 n'a pas échappé à la règle.Chaque mois, 75 % des automobilistes Français déboursent plus de 40 euros pour leur assurance automobile (soit plus 14 points par rapport à 2022), dont 10 % plus de 100 euros.« Ces prix-là attirent moins l'attention que ceux des logements, de l'énergie ou de l'alimentation. Ils entraînent pourtant une forte hausse des dépenses contraintes qui, cumulées, peuvent représenter un budget avoisinant les 2 500 euros par an pour un ménage propriétaire de son logement et de deux voitures », commente Christophe Dandois, CEO et co-fondateur de Leocare.Durement impactés,(soit plus de 2 points par rapport à 2022).Pour réduire les dépenses, toutes les économies semblent bonnes à prendre, mais elles peuvent parfois s'avérer risquées.(soit plus 1 point par rapport à 2022).Le pourcentage grimpe à 39 % chez les automobilistes franciliens, contre 26 % dans le Nord et 28 % dans le Sud.Le pourcentage atteint les 26 % dans des catégories socioprofessionnelles a priori plus favorisées : les CSP plus. « Déjà particulièrement vulnérables à l'inflation, les Français dans leur ensemble subissent une très forte augmentation de leurs charges fixes. Faire l'impasse sur son assurance auto est néanmoins une très mauvaise idée. Un tel choix expose en effet à de très nombreux risques, tant du point de vue pénal que financier », rappelle Christophe Dandois.Moins alarmant mais tout aussi révélateur,, voire ne plus la payer du tout. Un pourcentage important donc, mais néanmoins en baisse de 6 points par rapport à 2022.Reste que, là encore, des disparités géographiques se font jour : 28 % des habitants de la région parisienne pourraient déménager et/ou abandonner leur voiture pour faire des économies d'assurance, contre 18 % des habitants du Nord et 20 % des habitants du Sud.« Ceci pouvant expliquer cela, l'Île-de-France est la région la plus chère pour assurer son logement comme son auto », conclut Christophe Dandois.: enquête menée par Poll&Roll pour Leocare sur le thème « Assurance et pouvoir d'achat »Méthodologie: étude conduite auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatifs de la population française âgées de 18 à 65 ans. Les données ont été recueillies au moyen d'n questionnaire de 10 questions anonyme en ligne du 12 au 19 septembre 2023.Image par Tumisu de Pixabay