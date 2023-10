Près d'un foyer modeste sur deux se dit prêt à se tourner vers un constructeur chinois

L'enquête réalisée par Aramisauto avec Opinionway "Les ménages modestes et la voiture " montre que les ménages modestes sont dans l'impasse face à la transition vers la voiture électrique Dans un contexte de pression financière sur les ménages modestes, le passage à la voiture électrique (une des solutions permettant de circuler dans les Zones à Faibles Emissions (ZFE), la seule pour circuler dans la métropole du Grand Paris à partir de 2030) est encore loin d'être plébiscité : seul 1 ménage sur 10 serait prêt à acheter une voiture électrique aujourd'hui.Face aux freins financiers (72%), seul 1 ménage modeste sur 10 serait prêt à acheter une voiture électrique aujourd'hui : 65% des intentions d'achat d'un nouveau véhicule se dirigent toujours vers une motorisation thermique.Près d'pour réaliser des économies (48%).La voiture chinoise représenterait unepour passer au véhicule électrique aux yeux de 55% des ménages modestes.Les intentions d'achats sont à mettre en balance avec de fortes réticences: 7 ménages modestes sur 10 (70%) estiment qu'acheter un véhicule de marque chinoise représente une menace pour les marques automobiles européennes et françaises, et 68% une aberration pour la planète et l'emploi en France.: Baromètre annuel Aramisauto – OpinionwayMéthodologie : cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1000 automobilistes possédant au moins une voiture qu'ils conduisent au moins une fois par semaine, issu d'un échantillon représentatif de la population française des employés et ouvriers âgés de 18 ans et plus. Les revenus moyens mensuels du foyer dans l'échantillon s'établissent à 2 525 euros. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) du 30 août au 5 septembre 2023.