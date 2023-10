Certaines couleurs de véhicules sont plus impliquées dans les accidents de circulation

Alors que la plupart des conducteurs pensent qu'avoir un accident de voiture est une question d'habitudes de conduite ou de malchance, l'étude menée par la société de données automobiles carVertical montre queLeest influencé par les goûts personnels, la disponibilité, le prix et la mode.Cependant, la plupart des conducteurs préfèrent les couleurs neutres comme le gris, qui se déprécient moins que les couleurs vives.Puisqu'il existe une corrélation entre le choix de la couleur d'une voiture et les habitudes de conduite, l'étude montre quelles sont les couleurs les plus sûres.Bien que les statistiques d'accidents dépendent de nombreux facteurs, tels que l'état des routes et la densité du trafic, le choix de certaines couleurs peut aider les conducteurs à rouler en sécurité.Selon l'étude de carVertical,Si les conducteurs de voitures marron cherchent à privilégier la fiabilité, le luxe et le confort, cela ne les protège pas pour autant des accidents. Ce sont en effet les voitures de couleur marron qui sont les plus endommagées. Les voitures marron sont impliquées dans 51% des accidents des véhicules contrôlés sur carVertical.Les conducteurs de voitures jaunes veulent être au centre de l'attention. Conducteurs énergétiques, ils auraient tendance à facilement appuyer sur l'accélérateur.Ainsi 50,6 % de tous les véhicules jaunes contrôlés sur carVertical ont été endommagés, ceux de couleur rouge suivent de près avec 49,8 % des véhicules accidentés.En parallèle de ces données, rappelons que le jaune et le rouge sont souvent utilisés dans les voitures de sport, ce qui suggèrerait que leurs conducteurs ont un certain goût pour la vitesse et le risque.En France, ce sont les voitures de couleur verte qui ont le plus accident (47,6 %), cette couleur de véhicule est très à la mode ces dernières décennies.Certaines études universitaires suggèrent que les voitures de couleur foncée pourraient être plus sujettes aux accidents la nuit ou dans des conditions de faible luminosité en raison d'une visibilité réduite, mais la différence est, comme le montrent les données, minime."Il n'y a pas de corrélation directe entre la couleur d'une voiture et son taux historique de dommages ou la puissance moyenne de son moteur. Nous pouvons supposer que toutes les couleurs présentant les taux d'accidents les plus élevés sont souvent choisies par des conducteurs qui veulent se démarquer. Peut-être prennent-ils un peu plus de risques dans leurs déplacements quotidiens", explique Matas Buzelis, expert automobile chez carVertical.Les conducteurs de voitures aux couleurs vives sont souvent perçus comme extravagants.Cependant, les couleurs vives sont également considérées comme plus sûres, car ces véhicules sont plus visibles par mauvais temps ou dans des conditions de faible luminosité.Les voitures blanches se détachent de leur environnement , ce qui permet aux piétons et aux autres conducteurs de les remarquer plus facilement, alors que les véhicules gris ou noirs peuvent être difficiles à voir par temps de pluie.Les voitures de couleur claire sont également plus faciles à repérer la nuit, ce qui améliore la sécurité de leurs propriétaires.L'orange n'est pas la couleur la plus répandue sur le marché des véhicules d'occasion. Pourtant, les experts automobiles la considèrent comme un bon choix pour ceux qui veulent être visibles sur la route.: Etude carVertical De quelles couleurs sont les voitures les plus accidentées ?Etude carVertical basée sur plus d'1 million de voitures en Europe en 2023Image par Romy de Pixabay