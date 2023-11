Les conditions hivernales sévères sont une préoccupation pour les conducteurs français

L'hiver approche avec ses nombreux défis sur la route.Les conditions hivernales sévères sont une préoccupation pour de nombreux conducteurs français.Dans un sondage sur la conduite hivernale réalisé par Goodyear auprès de 500 français, 89 % [1] des conducteurs français se déclarent ne pas être sereins en conduite hivernale dans des conditions rigoureuses.Le sondage suggère queLe sondage montre que de nombreux conducteurs éprouvent de l'et de l'Des préparatifs quotidiens peuvent apporter une tranquillité d'esprit au volant en conduite hivernale.En France, les plus courants sont le grattage des vitres (40 %), la consultation des prévisions météorologiques (33 %) et la vérification de la pression des pneumatiques (33 %).On peut citer aussi le contrôle du niveau d'antigel, ce qu'un automobiliste français interrogé sur cinq déclare faire.Ces contrôles peuvent être complétés par la vérification de l'éclairage, l'état des essuie-glaces, les différents niveaux tel que l'huile, le liquide de refroidissement, mais aussi le lave-glace. Le liquide lave-glace ne doit pas être mélangé avec de l'eau afin d'éviter qu'il ne gèle.Le moyen le plus courant de renforcer la confiance des conducteurs français est de garder une distance de sécurité suffisante avec la voiture qui les précède, ce qu'exprime 53 % d'entre eux. De plus, diminuer la vitesse (51 %) et prévoir plus de temps pour son trajet (41 %) rend les français plus confiants en hiver.Le sondage de Goodyear révèle que les pneumatiques sont un facteur important dans la réduction de l'anxiété au volant pour les conducteurs.Trois conducteurs français interrogés sur quatre estiment qu'il est important d'avoir les pneumatiques adaptés en hiver.Près d'un sur trois considère les pneumatiques comme étant d'une très grande importance pour se sentir serein sur la route.« Il est compréhensible que la conduite hivernale puisse engendrer de l'anxiété à plusieurs d'entre nous. Faire face à des conditions météorologiques imprévisibles, comme des routes verglacées, peut être difficile, mais il existe des moyens de réduire l'appréhension et de se préparer à l'inattendu. En plus d'investir dans des pneumatiques premium, on peut faire entretenir facilement son véhicule en vérifiant les freins par exemple – cela ne prend pas beaucoup de temps et contribue à accroître la séreinité sur la route », explique Sonia Leneveu, directrice marketing des pneumatiques tourisme de Goodyear Europe.: Sondage Goodyear « Conduire en hiver 2023 ».[1] Question "Sur une échelle de 1 à 10, comment vous sentez-vous quand vous devez conduire en conditions hivernales sévères ? Pourcentage calculé sur la base des personnes interrogées ayant répondu entre 1 à 8.