Seulement 3% des automobilistes utilisent les plateformes de rendez-vous en ligne pour l'entretien auto

Lade l'ne répond pas aux besoins actuels des automobilistes.Une étude Vroomly auprès de 1 500 automobilistes français montre que30% des automobilistes recherchent un garage en ligne. C'est la deuxième modalité de recherche la plus plébiscitée par les automobilistes derrière le bouche-à-oreille (37%).Si les automobilistes sont nombreux à rechercher un garagiste sur internet, ils ne demandent pas un devis en ligne ou ne prennent pas de rendez-vous en ligne.En effet, seuls 12% d'entre eux prennent un rendez-vous en ligne.Les solutions digitales en matière d'entretien automobile Ce sont desqui sont privilégiées par les automobilistes.Les automobilistes sont 54% àet 32% àEn matière de devis, important pour 80% des automobilistes, ce sont aussi les canaux traditionnels qui priment aux yeux des automobilistes.43% des automobilistes se rendent directement chez le garagiste pour demander un devis, 25% utilisent le téléphone et 15% vont en atelier sans avoir préalablement obtenu un devis.Ils ne sont que 12% des automobilistes à demander un devis en ligne.Dans le secteur de l'entretien auto , les automobilistes n'ont pas le réflexe de comparer en ligne : un conducteur sur quatre seulement compare plusieurs devis avant de prendre rendez-vous chez le garagiste.62% des conducteurs déclarent ne jamais comparer les prix Contrairement à d'autres secteurs (tourisme, restauration, médical, etc.), celui de l'entretien automobile n'a pas vécu sa transition digitale. Seulement 3% des automobilistes utilisent les plateformes de réservation ou les comparateurs en ligne pour réserver chez le garagiste.Les canaux digitaux ne comptent que très peu d'utilisateurs dans le secteur de l'entretien auto.Cette situation s'explique assez facilement. Contrairement aux explications avancées par les plateformes de rendez-vous en ligne, il ne s'agit pas de la méconnaissance des solutions digitales par les automobilistes. Les mêmes automobilistes utilisent des comparateurs en ligne pour faire baisser les primes d' assurance auto L'entretien automobile est perçu par les automobilistes comme une prestation à caractère technique qui nécessite avant toute chose une compétence mécanique de la part du garagiste.Et la réservation d'une prestation technique en ligne est à la fois compliquée et peu naturelle pour la plupart des automobilistes.Le coût de l'entretien auto est perçu comme excessif par plus de 41% des automobilistes Mais il y a de fortes disparités de perception entre les clients des concessionnaires automobiles et des garages indépendants : 55% des clients trouve les prix de l'entretien auto excessifs chez concessionnaires automobiles, contre 40% pour les garages indépendants.: Vroomly: Étude réalisée en partenariat avec Madeinvote. Terrain réalise du 16 au 23 août 2023. 1 500 répondants sur l'ensemble du territoire français : 18-64 ans représentatifs de la population française en termes de genre, d'âge, de CSP et de typologie de véhiculesImage par fancycrave1 de Pixabay