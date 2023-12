Près de 6 Français sur 10 préoccupés par le coût de la réparation du véhicule électrique

Les Français émettent de nombreuses réticences, principalement économiques, à l'achat d'unDe tous les freins à l'achat d'un véhicule électrique, learrive en tête pour 9 conducteurs sur 10 (90%).Les Français sont, en moyenne, prêts à payer un tarif légèrement plus élevé pour l'achat d'un véhicule électrique (17 317 euros) que pour une voiture thermique (15 931 euros).Les appréhensions financières restent présentes sur le long terme : led'un véhicule électrique étant la principale préoccupation de 59 % des Français interrogés.Le coût de la réparation: 59%Le manque de garagistes formés à la réparation: 26%La disponibilité des pièces: 8%La durée de la réparation: 6%Ne sait pas: 1%Plus d'un Français sur 3 (76 %) pensent que les garagisteset seulement 1 Français sur 2 interrogé (49 %) pense quePrès de la moitié des Français (47 %) pense qu'uLes garagistes font payer plus cher l'entretien d'un véhicule électrique: 76% Total d'accordLes garagistes ne sont pas formés à l'entretien de véhicules électriques: 72% Total d'accordVotre garagiste est capable de réparer une voiture électrique: 49% Total d'accordLes centres d'auto et d'entretien savent réparer des véhicules électriques: 48% Total d'accordUn véhicule électrique a besoin de plus d'entretien qu'un véhicule classique: 47% Total d'accord: Sondage OpinionWay pour Speedy « Les Français et la réparation de leur voiture »: Echantillon de 1033 détenteurs du permis de conduire, issus d'un échantillon de 1124 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto -administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 27 au 28 septembre 2023. Les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix pour les remercier de leur participation.