La Byd Dolphin électrique remporte le prix « Best Buy Car of Europe 2024 » Autobest

Laest éluepar le jury Autobest.Les 32 journalistes spécialisés membres du jury Autobest, issus de 32 pays européens différents (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Macédoine, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine), ont élu le Renault Austral comme étant la voiture répondant le mieux aux critères d'achat des consommateurs européens.Le prix Autobest « Best Buy car of Europe » consacre depuis 2001 les modèles de véhicules présentant le meilleur rapport prix/prestations/équipements. Soumises aux votes de 32 journalistes spécialisés, issus de 32 pays européens, les voitures en compétition sont évaluées sur la base de 13 critères : qualité-prix, design, confort, technologies, qualité des services, disponibilité des pièces de rechange dans les réseaux de distribution.La voiture électrique à hayon du segment C Byd Dolphin totalise 20 057 points (25.88 % des votes).Le véhicule électrique chinois devance de 344 points le Hyundai Kona (19 713 points, 25.44 % des votes).La Jeep Avenger prend la troisième place (19 127 points, 24.68 % des votes) devant la Fiat 600 (18 603 points, 24.00 % des votes).