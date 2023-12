78% des Français ayant un projet d'achat auto déclarent prêter attention au bonus-malus

Le gouvernement Français a annoncé il y a deux semaines la liste des(obligation d'afficher un score « environnemental » minimal de 60 points sur 100 points possibles).Le montant du bonus écologique 2024 sera officialisé par décret le 31 décembre 2023.Pour bénéficier du bonus écologique, il faut réunir 3 conditions depuis le 16 décembre 2023:Acquérir un véhicule électrique De moins de 47 000 eurosD'un poids inférieur à 2,4 tonnesEt acquérir un véhicule éligible au bonus écologique, c'est-à-dire affichant un score environnemental minimum de 60 points sur 100 points possibles.Si ces conditions sont respectées, les acheteurs bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2023, d'un bonus écologique à l'achat d'une voiture électrique de 5 000 euros (pouvant atteindre 7 000 euros sous conditions de ressources).A partir du 1er janvier 2024, un malus écologique sera appliqué à tout véhicule émettant plus de 118 grammes de CO2/km.Le montant du malus écologique 2024 est progressif selon les émissions de CO2 Le montant du malus correspondant à 118 grammes de CO2/km est de 50 euros.Le malus écologique augmente en fonction de chaque gramme supplémentaire de CO2 émis jusqu'à un maximum de 60 000 euros de malus à partir de 194 grammes de CO2/km.Le spécialiste de l'importation de véhicules neufs AutoJM, en partenariat avec BVA, a réalisé une étude auprès d'un échantillon représentatif de la population française mettant en lumièreliées aux émissions de CO2 lors de leur décision d'achat.Dans le même temps,Les résultats de cette étude montrent que la révision du bonus-malus écologique a un impact surL'étude met en lumière l'impact des mesures incitatives sur la mobilité individuelle en France.Les politiques gouvernementales, la disponibilité des modèles de véhicules électriques et les préoccupations environnementales ont un rôle significatif dans les décisions d'achat des Français, contribuant, à travers leur comportement d'achat, à la promotion de modes de transport plus durables.« Dans un contexte tendu entre l'Union européenne et la Chine, marqué par des enjeux cruciaux tels que le soutien à l'industrie locale et la préservation de l'environnement, la révision du bonus-malus a pour objectif l'augmentation des ventes de modèles électriques européens. Chez AutoJM par exemple, nous constatons déjà une hausse de 15% de demandes d'informations concernant la Peugeot e-208. Le projet prendra dorénavant en compte l'ensemble du cycle de vie du véhicule, de sa fabrication à son utilisation. En outre, les émissions de CO2 liées à la fabrication d'une voiture électrique (donc avant sa mise sur la route) composeront à 70% un score environnemental qui devra être au moins égal à 60. Les 30% restants concerneront les éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés, ainsi que la réparabilité de la batterie. Cette nouvelle règlementation permettra aux acheteurs de bénéficier en priorité d'une aide pour l'acquisition d'une voiture électrique produite en Europe », déclare Raynald Thevenet, Directeur Général d'AutoJM.: étude BVA pour AutoJM menée auprès d'un échantillon représentatif de la population françaiseImage by Gerd Altmann from Pixabay