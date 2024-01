La moitié des Français réticents aux Zones à Faibles Emissions dans les grandes villes

A compter du 1er janvier 2024, d'importants changements concernant les(ZFE) dans lesvoient le jour, impactant la vie quotidienne de nombreux automobilistes.L'objectif ?Ce sontqui doivent obligatoirement durcir leurs règles de circulation pour les véhicules les plus anciens:Cela se traduit par l'interdiction de circulation dans les villes des véhicules ayant uneLes modèles de véhicules en question sont les, soit les véhicules répondant laLes deux-roues motorisés d'avant juillet 2004 sont également concernés par les interdictions de circulation.aux Zones à Faibles Emissions (ZFE) dans les grandes villes.La réticence de la moitié des Français face aux Zones à Faibles Emissions (ZFE) dans les grandes villes peut s'expliquer par uneLes nouvelles normes entraînent pour beaucoup d'automobilistes desafin de se conformer à ces régulations, que ce soit en modifiant leur voiture actuelle, en la remplaçant ou en s'exposant à des amendes pour non-conformité.Cette réticence s'observe aussi bien en Ile de France (48,6%), qu'en province (31,9%).Bien que les pourcentages varient légèrement d'une région à l'autre (Ile de France : 48,6% ; Normandie : 54,5% ; Auvergne Rhône-Alpes : 65,1% ; Grand Est : 47,2% ; Provence Alpes-Côte d'Azur/Corse : 39%), ces différences ne font que confirmer une tendance générale à travers tout le pays.La limitation desdans certaines régions rend difficile pour une partie des Français le fait de pouvoir se passer de leur véhicule personnel.Pour certains actifs en, c'est l'absence de transport alternatif aux horaires des déplacements professionnels qui rend impossible le fait de se passer de leur véhicule personnel (travail de nuit, travail en horaires décalés, etc.).Pour certains actifs résidant dans la, c'est l'absence de transport alternatif sur le lieu de vie qui rend impossible le fait de se passer de leur véhicule personnel.Cette forte contrainte est renforcée par un contexte économique difficile :32 % des Français ont renoncé à l'achat d'un véhicule cette année, contre 15 % qui envisagent d'acheter une voiture dans les 12 prochains mois.Parmi les Français qui envisagent l'achat d'un nouveau véhicule, 41% restent réticents aux les Zones à Faibles Emissions (ZFE).Face à ces défis financiers et à l'incertitude économique, une grande majorité des Français (77 %) expriment le désir de conserver leur véhicule actuel le plus longtemps possible, malgré les changements à venir.« D'ici 2024, près de 12 millions de véhicules vont se voir interdit la circulation dans les grandes villes de France. En 2030, ce sera presque 60% des automobilistes qui pourront être concernés. » déclare Raynald Thevenet, Directeur Général d'AutoJM.: Étude BVA pour AutoJM