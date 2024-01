La musique écoutée dans une voiture exerce une influence évidente sur le comportement au volant

La musique écoutée dans une voiture influence la manière de conduire

Lane se contente pas de susciter des émotions, elle peut aussi contribuer à un, en raison d'une distraction.Le docteur Thomas Wagner, psychologue de la circulation au sein du groupe Dekra, explique queDans le cadre d'une étude, les psychologues de l'Université de Zurich, en Suisse, ont constaté que la musique écoutée dans une voiture allonge le temps de réaction en cas de situation de freinage brusque.Selon un sondage effectué par Dekra Automotive,et(Sondage réalisé par Dekra Automotive sur LinkedIn en décembre 2023 sur un échantillon moyen de 164 personnes en France).Les conducteurs peuvent se laisser entraîner par des rythmes rapides en se laissant emporter émotionnellement par la musique et vont avoir tendance à appuyer plus fort sur la pédale d'accélérateur, donc à rouler plus vite.« Selon notre sondage, 73% des répondants disent écouter de la musique pop/rock contre 12% de l'électro, 7% de la musique classique et 7% du disco. Les possibilités de se laisser entraîner par des rythmes rapides sont bien réelles » souligne Karine Bonnet, Directrice Générale de Dekra Automotive SAS. « La musique est généralement un facteur d'amélioration de l'humeur, mais elle peut aussi réduire la vigilance au volant. À des niveaux de volume élevés, elle peut détourner l'attention sur des événements de la circulation, surtout si les chansons sont associées à des émotions et à des souvenirs personnels. D'ailleurs 14% des répondants reconnaissent que cette écoute musicale a un impact sur leur sécurité » complète Karine Bonnet.Les experts de Dekra Automotive donnent la recommandation suivante : « Ne laissez pas vos chansons préférées vous entraîner trop fortement au volant, choisissez un volume raisonnable et baissez-le surtout dans les situations de conduite plus exigeantes. D'ailleurs certains véhicules modernes mettent déjà automatiquement le système musical en mode silencieux lorsqu'ils font marche arrière. »Au-delà de ces précautions, il faut rappeler qu'. Le volume ne doit jamais être si élevé que les signaux d'avertissement extérieurs des autres usagers de la route, de la sirène des services d'urgence ou de la police ne puissent plus être entendus. « Ecouter de la musique en conduisant c'est possible à condition de respecter certaines règles, en effet l'article R412-6 du Code de la Route stipule que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. N'oublions également pas qu'il est interdit d'écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. Au-delà de risquer une amende, c'est la sécurité des autres usagers et du conducteur qui est en jeu » rappelle Karine Bonnet.Dekra AutomotiveImage Copyright Dekra SE