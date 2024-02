Une majorité d'automobilistes souffre de l'éblouissement causé par les phares des autres véhicules

L'est un problème fréquent au volant, qui peut gêner la vue des conducteurs et nuire à la sécurité routière Une étude du Touring Club Suisse (TCS) révèle qu'Plus d'un tiers des automobilistes interrogés considèrent qu'il est important de prendre des mesures adéquates.En Suisse, les automobilistes sont le plus souvent éblouis par d'autres automobilistes.Dans une étude menée par le Touring Club Suisse, 36 % des personnes interrogées déclarent être régulièrement éblouies par des véhicules circulant en sens inverse.Et pour 49 % des personnes, il s'agit d'un problème récurrent.71 % des personnes sollicitées trouvent agaçant le fait d'être éblouies par d'autres véhicules circulant sur la chaussée.Beaucoup indiquent alors ressentir du stress au volant.L'éclairage public peut également éblouir certains conducteurs et conductrices , même si cela ne concerne que 9 % des personnes sondées.La lumière des phares est la principale cause d'éblouissement des automobilistes.Les feux de croisement et les phares antibrouillard sont aussi considérés comme très gênants et aveuglants.Une fois éblouis, les conducteurs et les conductrices ont du mal à distinguer les éléments environnant la source lumineuse, un phénomène qui provoque chez eux une réaction d'agacement.Un tiers des personnes interrogées se disent particulièrement aveuglées par les sources lumineuses de grande taille.46 % des personnes répondent en revanche que la force de l'éblouissement ne dépend pas de la taille de la source lumineuse.Lorsqu'ils sont éblouis par des véhicules arrivant en sens inverse, les automobilistes réagissent en, enou en, ce qui peut engendrer des situations dangereuses sur la route.Les conducteurs et les conductrices préconisent de modifier les prescriptions ou de prendre certaines mesures pour améliorer la situation.35 % pensent que l'éblouissement causé par les phares est à solutionner en priorité, notamment par une modification des bases légales si cela s'avère nécessaire.: Étude sur la problématique de l'éblouissement au volant du Touring Club Suisse (ADAC / TCS)L'enquête intitulée « Blend-Thematik im Strassenverkehr » (la problématique de l'éblouissement dans la circulation routière) a été commandée par l'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), l'Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC), l'entreprise d'assistance belge Touring et le Touring Club Suisse (TCS) pour leurs pays respectifs. Elle a été réalisée par l'agence infas quo (Nuremberg). Il s'agit d'une étude représentative en termes d'âges, de genres et de cantons, ou de régions/Länder.Image by Sydron Crystals from Pixabay