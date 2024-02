Le Renault Scénic E-Tech electric élu « Car of the Year » 2024

Le Renault Scénic E-Tech electric remporte le prix « The Car of the Year » 2024

Leest éluen Europe.Le Renault Scénic E-Tech electric est sortie vainqueur d'une dernière sélection qui voyait s'affronter en finale sept automobiles , dont quatre modèles exclusivement électriques.Le Scénic E-Tech electric a été désigné par un jury européen de 58 journalistes représentant 22 pays.Le Scénic E-Tech electric a été retenu pour ce prix aux côtés de 28 autres modèles lancés en 2023.Les nouveaux modèles d'origine américaine, chinoise, coréenne, européenne et japonaise, commercialisés en Europe au cours de l'année 2023, étaient éligibles pour le prix « Car of the Year » 2024.Les sept finalistes retenus par le comité du « Car of the Year » 2024 étaient la, le, le, le, le, leet leLes modèles retenus ont été testés, comparés et évalués selon des critères tels que le confort, la sécurité, le comportement routier, la fonctionnalité, le design et le progrès technique.Le Renault Scénic E-Tech electric succède au SUV électrique Jeep Avenger désigné en 2023.Le Renault Scénic E-Tech electric est crédité d'unSuivent la BMW Série 5 (308 points), le Peugeot 3008 (197points), le Kia EV9 (190 points), le Volvo EX30 (168 points), la BYD Seal (131 points) et la Toyota C-HR (127 points).Le Renault Scénic E-Tech electric s'impose avecLe Renault Scénic E-Tech electric devient le septième véhicule de la marque à recevoir le titre « The Car of the Year », succédant à la Renault 16 (1966), la Renault 9 (1982), la Renault Clio (1991), le Renault Scénic (1997), la Renault Mégane (2003) et la Renault Clio (2006) . Véhicule électrique développé sur la plateforme AmpR medium, le Renault Scénic E-Tech electric s'adresse aux personnes actives à la recherche de polyvalence. Zéro émission, agile, léger (1 890 kg) et compact (4,47 mètres de long), le Scénic est à l'aise en ville. Pour les longs trajets, le Renault Scénic électrique affiche jusqu'à 625 km d'autonomie (WLTP).Le Renault Scénic E-Tech electric est proposé à unFabrice Cambolive, CEO de la marque Renault explique: « C'est pour toutes les équipes du groupe et de la marque Renault, une immense fierté de recevoir le prestigieux prix « The Car of the Year ». Cette reconnaissance démontre que nous avons fait les bons choix : autonomie record, habitabilité généreuse et accueillante, le tout avec une empreinte environnementale maitrisée ! Si l'on ajoute à cela le plaisir de conduite et des équipements voiture à vivre » comme le nouveau Solarbay ou la dernière génération du système OpenR Link avec Google intégré, Scénic dispose de formidables atouts pour s'imposer sur le marché européen des véhicules électriques ».Renault Scenic: 329 pointsBMW Série 5: 308 pointsPeugeot 3008 : 197pointsKia EV9: 190 pointsVolvo EX30: 168 pointsBYD Seal: 131 pointsToyota C-HR: 127 pointsBMW Série 5BMW XMBYD Atto 3BYD DolphinBYD HanBYD Seal Fiat 600e Ford Bronco Honda e:NY1 Honda ZR-VKia EV9 Lexus RZLucid Air Mercedes -Benz Classe Mercedes-EQ EQE SUVNio ET7Peugeot E-3008/3008Renault Scenic Smart #1Toyota C-HR Volkswagen ID.7Volvo EX30