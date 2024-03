72 % des Français estiment avoir été insuffisamment informés de la dématérialisation de la carte verte par leur assureur

Changement à venir sur les pare-brises de véhicules.



Le 1er avril prochain marquera la suppression de la carte verte automobile et de la vignette, née en 1949, à repositionner chaque année comme justificatif d'assurance auto.



Tout sera désormais dématérialisé. Une évolution qui aura un impact aussi bien sur le quotidien des conducteurs que sur les relations assureurs-assurés.



Selon une étude menée par Leocare en partenariat avec Poll&Roll, plus d'1 Français sur 3 ignore l'entrée en vigueur imminente de ce changement.



En cause : un déficit d'information de la part des compagnies d'assurance auprès de leurs clients.



37 % des Français ignorent l'entrée en vigueur du nouveau système



Vole, vole, vole papillon. Formalité obligatoire depuis 1986, la vignette verte disparaîtra du pare-brise des voitures des Français à partir du 1er avril 2024.



Lors d'un contrôle routier de routine, policiers et gendarmes devront simplement vérifier que l'immatriculation du véhicule figure bien au fichier des véhicules assurés (FVA).



Une mesure loin d'être anodine dans le quotidien des automobilistes, et pourtant ignorée de près de la moitié d'entre eux. En effet, d'après l'étude conduite par Leocare, 37 % des Français assurés en assurance auto ne se doutent pas que l'attestation d'assurance auto sera bientôt entièrement dématérialisée. 17 % déclarent même ne pas savoir ce qu'est la carte verte, un document jusque-là obligatoire pour pouvoir circuler.



Des assurés (très) mal renseignés



Comment expliquer cette situation ? Principalement par un déficit d'information. Plus de 72 % des Français indiquent en effet ne pas avoir été informés par leur assureur de l'entrée en vigueur de la dématérialisation.



« Afin de faciliter la transition vers la dématérialisation, les professionnels de l'assurance doivent impérativement prendre des mesures pour informer leurs clients des évolutions à venir. Un plan d'action doit être déployé, tenant compte des différents canaux de communication utilisés par les assurés et intégrant une assistance personnalisée, avec des FAQ, du livechat, ou des hotlines dédiées », explique Christophe Dandois, CEO de Leocare.



Communication et assistance sont d'autant plus requises qu'elles sont expressément demandées par les Français eux-mêmes : 90 % attendent de leur assurance qu'elle mette en place un service d'information proactif par mail et SMS (49 %), courrier (34 %) ou téléphone (7 %).



La dématérialisation de la carte verte : une mesure plébiscitée par les Français



La suppression de la carte verte physique n'en reste pas moins très positivement perçue par les conducteurs.



Ainsi, 58 % estiment que le système de vérification des contrats d'assurance mis en place sera plus fiable que l'ancien, tandis que 63 % considèrent qu'il contribuera à limiter la fraude.



En tant qu'assurés, les automobilistes voient par ailleurs de nombreux avantages au quotidien dans la dématérialisation de la carte verte.



Parmi eux :



- la réduction du risque de perte ou de vol de la carte verte (54 %)

- la mise à jour automatique des informations (52 %)

- la diminution du nombre de documents imprimés (44 %)



En top 3 des documents que les Français aimeraient dématérialisés :

la carte grise (44 %)

Permis (37 %)

Carte d'identité (31 %)



Source : Leocare



Méthodologie : sondage mené auprès de 1 000 Français (18-65 ans et plus) du 8 au 11 mars 2024.



Image by Mohamed Hassan from Pixabay