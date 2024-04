La petite Audi 50 a été lancée il y a 50 ans

L', la première petite voiture d'un constructeur allemand, a été lancée en, peu après le début de la crise pétrolière de 1973.La "mini Audi" est arrivée au bon moment :L'Audi 50 a: traction avant avec moteur transversal, hayon à deux portes avec un grand coffre et une banquette arrière rabattable, dimensions extérieures compactes routières et caractéristiques de conduite.La Volkswagen Polo , presque identique sur le plan structurel, sera lancée sept mois plus tard.L'Audi 50 devait être moderne et polyvalente et compléter la gamme des Audi 80 et Audi 100 par le bas.Les ingénieurs de la société Audi NSU Auto Union ont commencé à travailler sur le projet à partir de l'année 1970. Ils cherchaient un successeur à la petite voiture NSU, dont la production touchait à sa fin.Les développeurs avaient l'objectif suivant : « Une voiture contemporaine doit avoir la bonne taille pour les impératifs d'aujourd'hui », comme l'indique le manifeste de conception de l'Audi 50.La clé de la structure était le moteur transversal. Cela a permis aux ingénieurs d'Ingolstadt de concevoir une voiture à l'intérieur relativement spacieux, malgré une longueur réduite de 3,49 mètres.Deux versions de la "mini Audi", qui ne pèse que 685 kilogrammes, ont été lancées : l'Audi 50 LS de 50 ch et l'Audi 50 GL de 60 ch, toutes deux dotées d'un moteur essence de 1.1 litre.L'Audi 50 LS affichait une vitesse maximale de 142 km/h, tandis que l'Audi 50 GL atteignait 152 km/h au maximum.La version 50 ch utilisait de l'essence classique, alors que la version de 60 ch nécessitait de l'essence super. En 1977, la variante de 60 ch a été remplacée par un moteur de 1 300 cm3 fonctionnant à l'essence classique.Le design de l'Audi 50 a été réalisé par Hartmut Warkuß, qui avait dessiné l'Audi 80. Warkuß a créé une forme intemporelle autour de l'ensemble construit par Ludwig Kraus.L'Audi 50 a été commercialisée pour la première fois le 26 octobre 1974: l'Audi 50 LS était vendue au prix de 8 195 Deutschemarks et l'Audi 50 GL au prix de 8 510 Deutschemarks.La "mini Audi" a été conçue et développée d'abord à Neckarsulm, puis au service de développement technique d'Ingolstadt.Elle a été produite à l'usine Volkswagen de Wolfsburg. Au 31 mars 1975, précisément 43 002 Audi 50 étaient sorties des chaînes d'assemblage de Wolfsburg, lorsque la production de la Volkswagen Polo, structurellement presque identique, a commencé.L'Audi 50 n'a prospéré que pendant quelques années.La production de l'Audi 50 a cessé à l'été 1978, date à laquelleDès lors, Audi s'est davantage concentrée sur les voitures de milieu de gamme et haut de gamme.