Plus de 8 automobilistes Français sur 10 considèrent le Superéthanol-E85 comme un carburant économique

Un sondage de Biomotorsmenée par l'agence de sondage Selvitys montre l'intérêt des Français pour le Superéthanol -E85.. Selon l'étude, 76% des interrogés, quel que soit leur âge, leur CSP ou leur région de résidence ont bien identifié le carburant Superéthanol-E85 parmi les carburants disponibles à la pompe (plus d'1 station-service sur 3 distribue de l'E85 sur l'Hexagone).- Plus de 8 automobilistes Français sur 10 considèrent le carburant Superéthanol-E85 comme un carburant économique et écologique., sachant que la majorité des automobilistes (56%) font 1 à 2 pleins par mois et plus du quart (26%) en réalisent entre 3 à 4.Près des deux tiers des automobilistes Français interrogés (64,4%) jugent le Superéthanol-E85 comme un carburant écologique, permettant de réduire sensiblement les émissions de CO2 des véhicules.Plus d'1/3 le considère comme une solution pour diminuer la dépendance du pays au pétrole.. 84% des Français interrogés donnent une grande importance légale et réglementaire à la modification de leur véhicule pour l'installation d'un boitier de conversion.- Les automobilistes Françaiset sur sa disponibilité.A l'heure où le prix de l'essence repart à la hausse, les automobilistes Français sont tentés d'adopter le Superéthanol-E85. Sur une échelle de 1 à 5 :- l'intérêt moyen pour faire convertir leur véhicule est de 3,34/5,- la confiance moyenne sur la stabilité du prix de l'E85 et de sa distribution est de 3,30/5,- l'importance accordé aux modifications qu'ils réalisent sur leur voiture est de 4,2/5.Affiché le 5 avril 2024 à 0,87 euro le litre en moyenne à la pompe (soit 1,01 euro de moins que le SP95-E10), le carburant Superéthanol-E85 est distribué dans plus de 3 600 stations-services, soit dans plus d'1 station sur 3.Rappelons que le prix bas du carburant Superéthanol-E85 à la pompe est lié à une: sondage de Biomotors "Les automobilistes Français et le carburant Superéthanol-E85" menée par l'agence de sondage Selvitys.: enquête en ligne sur un panel de 1 000 personnes représentatif de la population française âgées de plus de 18 ans et possédant au moins 1 véhicule essence réalisée en mars 2024.