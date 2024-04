L'Alfa Romeo Giulietta célèbre ses 70 ans

L'a été présentée dans saau salon de l'automobile de Turin le 21 avril, il y a 70 ans.Dès sa présentation officielle au public au Salon de l'Automobile de Turin, la Giulietta Sprint fait fureur. Près de 2 000 commandes sont enregistrées dès les premiers jours du salon. Un chiffre énorme pour l'époque.Deux semaines avant le lancement, une avant-première est organisée dans la cour du Portello pour les collaborateurs et les autorités : d'un hélicoptère descendent deux acteurs en costumes shakespeariens de Roméo et Juliette.La Giulietta devient la « fiancée de l'Italie », la première Alfa Romeo à porter un nom féminin.La Giulietta remporte les suffrages du public, pour qui elle est un symbole du boom économique italien. Lorsque la 100 001ème berline Giulietta sort des chaînes de production de l'usine de Portello, Giulietta Masina, l'égérie de Federico Fellini, célèbre cette étape majeure de la fabrication. C'est le premier modèle du constructeur milanais à atteindre un volume de vente à six chiffres.Au début des années 1950, alors qu'elle vient de remporter deux championnats de F1 consécutifs avec l'Alfetta pilotée par Farina puis par Fangio en 1950 et 1951, la marque milanaise souhaite produire un modèle qui puisse assurer des volumes de production soutenus et séduire un public plus large, sans trahir les caractéristiques de la marque italienne : la technologie, les performances et le style.Le Centro Stile Alfa Romeo se met au travail et l'une des propositions (celle d'une version coupé Sprint) sera développée par Bertone, sous la conduite de Franco Scaglione, le designer de la presque contemporaine « 2000 Sportiva », de la plus tardive « Giulietta Sprint Speciale » et de la « 33 Stradale » de 1967. Bertone a ensuite supervisé la construction de la Giulietta Sprint.Le résultat est une, auxet à l'La marque Alfa Romeo entre dans un nouveau segment concurrentiel, celui des, et établit de nouvelles normes techniques.Le moteur de la Giulietta est un, entièrement réalisé en alliage léger (une solution innovante il y a 70 ans pour un moteur), qui permet à la voiture d'atteindre une vitesse maximale d'environ 170 km/h, avec des performances comparables à celles de voitures de catégorie supérieure.Dans sa version « Veloce », la Sprint remporte la première place de sa catégorie aux Mille Miglia de 1956.La Sprint est ensuite rejointe par plusieurs autres versions : la berline, le Spider conçu par Pinin Farina pour le marché nord-américain, la Sprint Speciale, également signée Bertone, et la Giulietta SZ signée Zagato. Il y aura également une version break , baptisée « Promiscua ».De 1954 à 1965, 177 690 Alfa Romeo Giulietta ont été produites dans toutes ses variantes.La Giulietta est l'un des piliers de l'histoire de la marque Alfa Romeo.Du haut de ses 70 ans, l'Alfa Romeo Giulietta a marqué l'histoire de l'automobile italienne.