La Traction Avant de Citroën a ouvert la voie à l'automobile moderne avec le principe de roues avant motrices et directrices

Surnommée la voiture aux 100 brevets, ladeassocie les solutions les plus modernes de l'époque.En complément dessituées à l'avant, la Traction Avant se dote d'une, deet deSa silhouette distinctive et reconnaissable en un clin d'œil a marqué les esprits de plusieurs générations.Présentée le 18 avril 1934 sous l'appellation « 7 », elle adoptera rapidement le nom de « Traction Avant » en référence à son mode de transmission.Référence de tenue de route et de confort, la Traction Avant sera produite jusqu'en 1957.Citroën célèbre les 90 ans de la Traction Avant qui fut présentée à Paris le 18 avril 1934. Pensée pour marquer les esprits, elle a pour ambition de relancer Citroën et mettre en avant l'esprit d'innovation d'un constructeur qui a été le premier à importer en Europe la production des automobiles en série dès 1919, et avait jusqu'alors inventé, entres autres, l'autochenille en 1921, la carrosserie tout acier en 1924 et le Moteur Flottant en 1932.Lancée sous l'appellation commerciale « 7 » en référence à sa puissance fiscale, elle sera rapidement surnommée Traction Avant.La Traction Avant a la particularité de rassembler toutes les solutions techniques les plus modernes de l'époque comme la transmission sur les roues avant, la structure monocoque, les freins hydrauliques, et la suspension indépendante sur les 4 roues.Elle apparait à l'époque comme la voiture garantissant la meilleure tenue de route, la plus sûre et la plus confortable. Tout au long sa carrière elle bénéficiera d'évolutions technologiques et sera surnommée la voiture aux 100 brevets. Son style aérodynamique caractéristique, inspiré des ‘Streamline', en fera un modèle emblématique de Citroën qui traversera les époques. 760 000 exemplaires de la Traction Avant seront écoulés.La production de la Traction Avant s'arrêtera en 1957.Lorsqu'il est décidé au début de l'année 1933 de remplacer les Citroën 8, 10 et 15 présentées en octobre 1932, André Citroën veut frapper un grand coup et prendre de court toute la concurrence en lançant une voiture totalement révolutionnaire. Son but est de prendre au moins deux ans d'avance afin de se mettre à l'abri des effets de la crise économique mondiale du début des Années trente dont les effets commencent à être durement ressentis en Europe. Cette voiture devra rassembler un maximum d'innovations techniques.Au programme, on trouve une carrosserie tout acier monocoque qui permet de supprimer le châssis et d'abaisser considérablement le centre de gravité, des roues avant motrices, un moteur flottant à soupapes en têtes et chemises amovibles, des freins à commande hydraulique, une suspension à barres de torsion à quatre roues indépendantes ainsi qu'une boîte de vitesse automatique.Faute de temps pour sa mise au point, la boîte de vitesse automatique sera écartée lors de la mise en production des premiers exemplaires en 1934.Outre ces innovations techniques, la Traction Avant qui ne possède pas de châssis, reçoit une carrosserie surbaissée et aérodynamique tant par ses lignes que par son fond plat.Son moteur et sa boîte de vitesse formant un ensemble mototracteur compact, permettent, en plus de son centre de gravité très bas, de positionner le plus de poids possible vers l'avant.Les premiers journalistes et les premiers conducteurs sont dithyrambiques à propos de la Traction Avant de Citroën.Jamais une voiture n'a permis une conduite aussi sûre et aussi facile en toutes situations.La tenue de route établit une nouvelle référence en la matière.Le moteur est vif, les freins puissants et la sécurité parfaite.Toutes ces qualités, sans cesse améliorées, comme lors de l'adoption d'une direction à crémaillère à partir de juin 1936, assurent à la Traction une avance technique sur toutes les autres voitures Cela se traduit par une carrière exceptionnellement longue qui ne prendra fin qu'en juillet 1957.- Le premier modèle de Traction, la 7 A voit sa production débuter le 18 avril 1934. Elle reçoit un moteur à quatre cylindres de 72 x 80 mm d'alésage x course, 1 303 cm3 et 32 ch pour 7 CV. Elle est la seule véritable 7 cv.- La 7 B, sa remplaçante, est lancée en juin 1934. Son moteur voit son alésage x course passer à 78 x 80 mm pour 35 ch. La cylindrée est de 1 529 cm3 avec une puissance fiscale de 9 cv. La 7 B atteint alors 100 km/h.- En juillet 1934 apparait une version sportive de la 7 baptisée 7 S ou 7 Sport. Sous son capot, l'on trouve un moteur de 1 910 cm3 de 78 x 100 mm d'alésage x course développant 46 ch pour 11 cv et permettant une vitesse de pointe de 115 km/h.- Quelques jours avant le Salon de Paris, en septembre 1934, la 7 B est remplacée par la 7 C dont le moteur évolue encore. Si la puissance fiscale est toujours de 9 cv, la cylindrée passe à 1 628 cm3 grâce à un alésage x course de 72 x 100 mm. La puissance réelle est désormais de 36 ch pour une vitesse de pointe de toujours 100 km/h.- A partir de février 1939, la 7 C reçoit un nouveau moteur baptisé 7 Economique permettant une consommation réduite de dix pour cent.La production de la 7 prend fin au cours du printemps 1941.- La première 11 prend le nom de 11. Sa production débute au mois d'aût 1934, soit un mois après l'apparition de la 7 S dont elle reçoit le moteur de 1 910 cm3, 78 x 100 mm d'alésage x course et 46 ch pour 11 cv. Extérieurement, elle se différencie de la 7 par sa carrosserie plus habitable, plus large de 12 cm et plus longue de 20 cm.- En octobre 1934, au Salon de Paris, la 11 AL, ou 11 Légère, remplace la 7 S. Elle est constituée d'une carrosserie de 7 et du moteur de 11 cv. Mais elle s'en différentie en adoptant le niveau de finition intérieur plus élevé de la 11 A.- Les 11 B et 11 BL remplacent en février 1937 les 11 A et 11 AL. Une petite série d'environ 500 unités de 11, baptisée 11 AM, pour 11 Améliorée, équipées d'un moteur avec culasse spéciale est simultanément produite.- En avril 1938, une version utilitaire de la 11 est lancée sous l'appellation de 11 C, soit 11 Commerciale. Mécaniquement identique à la 11, il s'agit d'une voiture mixte transformable à volonté offrant une configuration tourisme ou une configuration utilitaire de 500 kg de charge utile. Elle reprend la carrosserie à empattement long de la familiale et reçoit un hayon s'ouvrant en deux parties facilitant son chargement.- Un n moteur baptisé 11 Performance équipe tous les modèles de 11 à partir du mois de mars 1939. Sa puissance est de 56 ch au lieu de 46 cv.- Dernière évolution en mai 1955 des 11 B, 11 BL et 11 C avec l'adoption d'un moteur baptisé 11 D dont la puissance est portée à 68 ch.La production de la 11 s'achève à l'usine de Javel le 25 juillet 1957. Elle est la dernière des Traction. En un peu plus de 23 ans 758 948 exemplaires tous modèles confondus ont été produits.De tous les modèles de Traction, le plus prestigieux et le plus énigmatique reste la 22. Modèle haut de gamme, elle est présentée au Salon de Paris en octobre 1934. Elle reçoit un moteur à huit cylindres en V à soupapes en tête reprenant le même alésage x course de 78 x 100 mm que celui de la 11. Sa cylindrée est de 3 822 cm3 pour une puissance de 100 ch et une vitesse de pointe de 140 km/h. Extérieurement, elle se distingue par des phares carénés, une calandre marquée du chiffre huit et des pare-chocs à demi-lames superposées. Une vingtaine d'exemplaires d' essais aurait été produite et tous semblent avoir définitivement disparu.Après avoir abandonné le projet de la 22, Citroën qui souhaite commercialiser une Traction de haut de gamme, lance la 15 Six en octobre 1938. Cette dernière reçoit un moteur à six cylindres en ligne de 2 867 cm3 délivrant 77 ch. Il a la particularité de tourner à gauche ce qui vaut à la nouvelle venue d'être aussi désignée 15 Six G. La 15 Six offre la même présentation extérieure que la 11 B, leurs carrosseries sont sur ce point identiques. Cependant, le moteur, plus long, impose un capot rallongé de 11 cm qui lui donne toute sa personnalité. Puissante et silencieuse, offrant des qualités routières et de confort élevées, elle est vite surnommée la Reine de La Route. En septembre 1947, le sens de rotation de son moteur est inversé, et la 15 Six D succède à la 15 Six G. La 15 Six connaît après-guerre le succès et s'impose comme la voiture de haut de gamme française jusqu'au sommet de l'état où elle acquiert un statut d'icône. En mai 1954, une nouvelle 15 Six est commercialisée, la 6 H qui présente la particularité d'être équipée sur l'essieu arrière d'une suspension hydropneumatique à hauteur constante. Ce n'est ni plus ni moins que la suspension qui équipera la DS 19 presque un an et demi plus tard. Le lancement de cette nouvelle Reine de Javel en octobre 1955 mettra un terme définitif à la commercialisation de la 15 Six.Lorsque la 7 est lancée en 1934, elle est disponible en version berline à quatre portières mais aussi en coupé (ou faux-cabriolet) et en cabriolet à pare-brise rabattable (ou roadster).Lorsque la 11 apparaît quelques mois plus tard, elle est proposée en berline, en coupé et en cabriolet mais aussi en carrosserie longue à six glaces aménagée soit en familiale 7-9 places, soit en taxi, soit en conduite intérieure 5-6 places, ainsi qu'en carrosserie longue à quatre glaces aménagée en coupé de ville 5 places. A partir d'avril 1938, la 11 est aussi disponible en version Commerciale mixte utilitaire-tourisme 5 places ou 500 kg de charge utile.La production des coupés 7 et 11 est arrêtée en septembre 1938, tandis que celle des cabriolets 7 et 11 prend fin en novembre 1939. Lorsque la 15 Six est commercialisée en octobre 1938, elle est disponible en berline 5-6 places et il faut attendre mai 1939 pour qu'elle soit aussi proposée en limousine 5-6 places et en familiale 8-9 places. Moins d'une dizaine de 15 Six cabriolet seront assemblés. ce modèle ne sera pas commercialisé. Après-guerre, les 11 et 15 familiales ne seront de retour au tarif qu'en septembre 1953 et la 11 commerciale qu'en mars 1954. La dernière Traction produite le 24 juillet 1957 sera une 11 B familiale.