Plus de la moitié des Français convaincus de pouvoir faire de longs trajets en voiture électrique

Face aux enjeux de mobilité liés à l'interdiction, dictée par l'Union européenne, de vendre des véhicules neufs thermiques à partir de 2035, les solutions se développent pour faciliter et accélérer l'adoption des véhicules électriques Tandis que les constructeurs rivalisent d'innovations technologiques pour augmenter l'autonomie et la performance des voitures électriques , le déploiement du réseau de bornes de recharge poursuit sa progression et enregistre aujourd'hui 1,8 million de points de charge en France, dont près de 133 000 accessibles au public.Pourtant, à l'approche de l'été 2024 et des départs en vacances,Alphabet France (filiale de BMW ), le spécialiste des solutions de mobilité à destination des entreprises et de leurs collaborateurs, s'est penché, avec l'institut d'études YouGov, sur l'opinion des Français quant à la possibilité d'effectuer le trajet vers leur lieu de vacances en voiture électrique.Il en ressort que- pour 19%, c'est tout à fait possible,- pour 32%, c'est plutôt possible., ces données évoluent par rapport au total :- les sondés de 25-34 ans sont 66% à penser qu'il est possible d'effectuer le trajet vers leur lieu de vacances en véhicules électriques,- les sondés de 18-24 ans sont 56% à penser qu'il est possible d'effectuer le trajet vers leur lieu de vacances en véhicules électriques,- les personnes âgées de 55 ans et plus ne sont que 45% à estimer que cela est possible.Le taux de réponses positives diffère également- 60% des habitants de la Région parisienne pensent qu'il est possible d'effectuer un trajet vers un lieu de vacances en voiture électrique.Viennent ensuite :- le Sud-Ouest : 53%,- le Nord-Ouest : 51%- le Sud-Est : 50%,- le Nord-Est : 42%.Plus la taille de l'est élevée, plus les habitants semblent convaincus qu'il est possible d'effectuer le trajet vers leur lieu de vacances en voiture électrique. Ainsi, ont répondu positivement :- 58% des répondants venant d'agglomérations de plus de 100 000 habitants,- 50% de ceux venant d'agglomérations entre 20 000 et 100 000 habitants,- 42% de ceux des agglomérations de moins de 20 000 habitants.Les données fluctuent également en fonction de la. Effectuer le trajet vers le lieu de vacances en voiture électrique est jugé possible pour :- 63% des personnes sans emploi,- 59% des étudiants,- 53% des actifs,- 42% des retraités.Enfin, 56% des personnes avec enfants ont répondu positivement, contre 49% des personnes sans enfant.Les résultats de cette enquête Alphabet France x Yougov semble à première vue souligner la levée progressive des freins à l'adoption des véhicules électriques par les Français.Néanmoins, il convient de relever que ce sont les populations les plus éloignées de la voiture électrique qui se déclarent convaincues par les capacités de la voiture électrique en matière d'autonomie et de recharge.: Enquête Alphabet France x YouGov: Enquête réalisée par l'institut d'études YouGov pour Alphabet France. L'enquête a été réalisée sur 1 003 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 11 au 12 juin 2024. Toutes les données présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire.