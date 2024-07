Près d'1 Français sur 2 envisage de remplacer un véhicule thermique par une voiture électrique

Les Français se déclarent prêts à prendre le virage de la voiture électrique

La troisième édition du baromètre OpinionWay “Les Français et le véhicule électrique ” pour Electra montre: près d'1 Français concerné sur 2 envisage de remplacer son véhicule thermique par une voiture électrique Contrairement à certaines idées reçues, les automobilistes Français font de plus en plus confiance à la voiture électrique et croient dans l'intérêt de décarboner les mobilités.La part des Français souhaitant acheter une voiture électrique à court ou moyen terme (1 Français sur 2 envisage de remplacer son véhicule thermique par un véhicule électrique) augmente pour la deuxième année consécutive. La hausse est de 8 points en deux ans.71% d'entre eux se disent prêt à partir en vacances avec leur véhicule électrique, et cela peu importe la distance à parcourir.4 Français concernés sur 10 souhaitent acheter un véhicule électrique pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et 36 % pour augmenter leur pouvoir d'achat.Les chiffres du baromètre OpinionWay “Les Français et le véhicule électrique” pour Electra confirment une évolution des mentalités par rapport à la mobilité électrique.L'intention de passer à l'électrique (près d'1 Français sur 2 exprime son intention de remplacer son véhicule thermique par un modèle électrique) est de plus en plus ferme puisque 26% des Français concernés évoquent leur volonté de le faire à court ou à moyen terme.Plus significatif encore, 1 sondé sur 5 s'imagine possesseur d'un véhicule électrique d'ici fin 2026.La page de la voiture thermique semble être (selon cette étude) progressivement en train de se tourner.Les chiffres du baromètre OpinionWay “Les Français et le véhicule électrique” pour Electra illustrent un changement de perception qui est en train de s'opérer à l'égard de la voiture électrique.A rebours de certains discours, ils montrent que les Français sont de plus en plus conscients de l'intérêt de l'électrique :- L'infrastructure de recharge rapide publique s'est beaucoup développée sur les deux dernières années, suffisamment pour rendre la conduite d'un véhicule électrique aussi facile que celle d'un véhicule thermique ;- L'impact écologique est fort : l'envie de réduire ses émissions de gaz à effet de serre est la première motivation des sondés, partagée par 43% d'entre eux ;- Le gain en termes de pouvoir d'achat est significatif, grâce aux subventions publiques et au prix compétitif de l'électrique par rapport à l'essence ou au gazole, une motivation partagée par 36% des sondés. Les frais de maintenance sont par ailleurs drastiquement réduits.Il faut noter qu'à l'inverse, la totalité des freins perçus au passage à la voiture électrique sont en baisse, à l'exception du temps de charge qui monte à 54%.Cette évolution semble montrer que le travail conjoint des constructeurs automobiles , des opérateurs de recharge et de l'ensemble des acteurs du secteur, couplé à un soutien public constant, porte ses fruits.Aurélien de Meaux, cofondateur et Président d'Electra, déclare : « Les Français ne sont pas réfractaires à l'électrique et sont prêts à l'adopter si nous parvenons à proposer une offre équivalente au thermique sur le plan de la recharge, du maillage et de la simplicité d'usage. Ce qu'ils découvrent également, c'est que l'électrique est bien plus agréable à utiliser, sans compter l'impact financier et écologique qui est majeur. Ces résultats sont le fruit d'une coopération étroite entre tous les acteurs du secteur et d'un soutien fort des pouvoirs publics. Contrairement aux idées reçues, les Français sont prêts à quitter le pétrole pour l'électricité made in France pour leur mobilité. ».Basée sur du déclaratif, cette étude va à l'encontre de la réalité des marchés automobiles Français et Allemand.Le marché naturel de la voiture électrique plafonne à 14% en France selon Renault L'acquisition d'un véhicule électrique est très dépendante des interdictions de circulation et des subventions accordées à l'achat par les pouvoirs publics.Le marché automobile Allemand de la voiture électrique s'est effondré suite à l'arrêt des subventions à l'achat fin 2023. Il représente désormais moins de 15% du marché allemand.: Troisième édition du baromètre OpinionWay “Les Français et le véhicule électrique” pour ElectraImage by Urs Widmer from Pixabay