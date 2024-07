Les automobilistes Français se déclarent séduits par l'économie circulaire dans l'industrie automobile

La seconde édition du baromètre Hiflow (spécialiste de la livraison de véhicules à l'unité) « Les automobilistes Français face à leur empreinte carbone » sur l'économie circulaire dans l'Industrie automobile menée avec l'institut YouGov montreen préconisant de fabriquer moins de voitures et de réutiliser les voitures existantes.La tendance est plus marquée chez les femmes, avec 46 % d'entre elles favorisant cette approche.Renoncer aux voitures neuves et privilégier l'occasion constitue une priorité pour 35% des automobilistes Français.Moins produire pour mieux consommer son usage de la voiture semble la solution d'avenir vers la réduction de l'empreinte carbone de l'industrie automobile.L'étude pointe que 82 % des automobilistes utilisent leur voiture au maximum 6 heures par semaine, ce qui signifie qu'elle reste stationnée plus de 96 % du temps.Pour un Français sur trois, le taux atteint 99 %, leur voiture étant utilisée moins de 2 heures par semaine.La proportion de Français prêts à diminuer le nombre de voitures dans leur foyer atteint 13 %, indiquant un début de prise de conscience quant à l'impact environnemental et économique de la possession de véhicules multiples.La recirculation des véhicules émerge comme le levier numéro un des automobilistes français pour réduire leur empreinte carbone."Ce baromètre confirme ce que nous observons ces dernières années et qui est devenu une conviction pour Hiflow: il est essentiel d'optimiser notre parc automobile existant pour réduire notre empreinte carbone. Le fait que les Français approuvent de plus en plus la notion de recirculation des véhicules est un signal fort et optimiste", déclare Laura Peterschmitt, Directrice générale adjointe d'Hiflow. "Cela nous incite plus que jamais à passer à l'action en utilisant mieux et plus durablement les véhicules que nous possédons déjà, en optimisant le taux d'usage et leur durée de vie.": 2ème édition du baromètre Hiflow/Yougov « Les automobilistes Français face à leur empreinte carbone »: sondage effectué en ligne en France sur le panel propriétaire YouGov France du 7 au 14 mai 2024 par l'institut YouGov pour Hiflow auprès de 1 001 Français de 18 ans et plus qui conduisent une voiture au moins 1 fois par semaine. Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français conduisant une voiture.Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay