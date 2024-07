Le non-respect de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile a un niveau préoccupant en 2023

En France,. La loi rend(article L211-1 du code des assurances). Elle permet au conducteur d'être couvert en cas de dommages matériels et corporels causés aux autres par son véhicule.Prévenir les risques de la conduite sans assurance est une mission essentielle du Fonds de Garantie des Victimes qui prend en charge, au nom de la solidarité nationale, les personnes victimes d'un accident de la circulation causé par un conducteur non-assuré. Il s'agit de préserver les ressources de la collectivité tout en évitant des drames financiers pour les conducteurs en faute.Après avoir indemnisé la victime, le Fonds se retourne contre le conducteur non-assuré pour obtenir le remboursement des sommes versées, majorées de 10%. Selon la gravité de l'accident, ces montants peuvent atteindre des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Cette dette va parfois obérer durablement les capacités financières d'auteurs non-assurés le plus souvent jeunes.La non-assurance est un fléau pour les assurés qui en assument l'essentiel de la charge financière via la contribution prélevée sur l'ensemble des cotisations d'assurance, qui alimente le Fonds de Garantie des Victimes.En 2023, le Fonds a verséLe montant versé est en hausse de 28% par rapport à 2022.Le contrôle de l'obligation d'assurance par les forces de l'ordre s'effectue grâce au fichier des véhicules assurés (FVA) dans le cadre des contrôles de bord de route.Le baromètre relève. En cas de manquement à cette obligation d'assurance, le conducteur s'expose à une amende forfaitaire délictuelle d'un montant de 750 euros pouvant atteindre 3 750 euros en cas de récidive, assortie de peines complémentaires (confiscation du véhicule, …).En cas d'accident, le responsable non-assuré est redevable sur son propre patrimoine des dommages corporels et matériels qu'il cause aux autres.Des dizaines de milliers de conducteurs non assurés remboursent toute leur vie le Fonds de Garantie des Victimes parce qu'ils n'étaient pas assurés au moment de l'accident.: Baromètre de la non-assurance routière 2023 - Fonds de Garantie des VictimesImage by PublicDomainPictures from Pixabay