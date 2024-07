Le SUV compact Hyundai Tucson célèbre son 20ème anniversaire

Lecélèbre son 20ème anniversaire en 2024, avec plusieurs millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis son premier lancement en 2004.Depuis ses débuts en 2004, le SUV Tucson est devenu l'un des SUV les plus prisés du marché.Lors du lancement de la première génération, le Tucson fut salué pour sonet sa fiabilité. Le design baroudeur marquait une rupture avec le style cubique de ses prédécesseurs.Le Tucson a su se démarquer sur un marché saturé, et devenir rapidement l'un des modèles phares de la marque coréenne.Au fil des années, le Tucson a continué d'évoluer.Chaque nouvelle génération s'est appropriée les dernières tendances du moment en matière de technologie et de design.Lancé en 2020, l'actuel Tucson de quatrième génération se distingue par un design futuriste et avant-gardiste, des lignes acérées et des formes anguleuses dynamiques.Le SUV Tucson est désormais proposé en motorisation hybride et hybride rechargeable, ainsi qu'avec une large gamme de fonctionnalités avancées de sécurité et d'aide à la conduite.Fabriqué en Europe, pour les conducteurs européens, le SUV Tucson s'est écoulé, seulement en Europe, à plus de deux millions d'exemplaires depuis 20 ans.La première génération du modèle a vu le jour en 2004 sous les traits d'un SUV compact conçu pour séduire les passionnés d'aventure avec un design robuste et des aptitudes en tout-terrain.En 2009, le Tucson abandonne son esthétique robuste au profit d'un look plus acéré, davantage en phase avec les tendances du moment en matière de design. Rebaptiséesur nombre de marchés en dehors de la Corée du Sud et de l'Amérique du Nord, la deuxième génération du Tucson a accompli un bond en avant en termes de style, de fonctionnalité, de performances , de rendement énergétique et de sécurité.En 2015, la troisième génération du Tucson bénéficie d'évolutions clés et d'un restylage. Outre une dotation technologique enrichie, comprenant des systèmes d'infodivertissement et d'aide à la conduite avancés, le Tucson de troisième génération se distingue par un gabarit plus imposant.Depuis le lancement de la quatrième génération en 2020, le modèle Hyundai affiche un design extérieur avant-gardiste qui fait tourner les têtes sur la route, tandis que son intérieur spacieux et sa vaste aire de chargement assurent confort et commodité à tous ses occupants.En 2021, le Tucson s'est vu décerner cinq étoiles, soit la note maximale, par Euro NCAP , l'organisme européen d'évaluation de la sécurité des véhicules.En 2023, l'usine Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) a produit 244 495 TUCSON, qui ont été exportés vers 70 pays dans le monde. Cette même année, 158 056 exemplaires du SUV compact Hyundai ont été immatriculés en Europe.En janvier 2024, la quatrième génération du Tucson a franchi la barre des 727 344 unités produites.La quatrième génération du Tucson est disponible en versions hybride et hybride rechargeable.