916,74 kilomètres parcourus par une voiture électrique en une seule charge

La Ford Mustang Mach-E s'offre le record mondial du plus long trajet effectué par une voiture électrique avecLe précédent record de 907,62 kilomètres avait été établi à Hangzhou, en Chine.Le record du plus long trajet effectué par une voiture électrique, 916,74 kilomètres en une seule charge, est inscrit dans les Guinness World Records liés à la conduite.Le record a été réalisé par Kevin Booker et Sam Clarke, pilotes sponsorisés Webfleet, avec l'aide de leur copilote Richard Parker (Webfleet), à bord d'une Ford Mustang Mach-E, équipée de pneus Bridgestone.Équipée d'une batterie de 91 kWh et dotée d'une autonomie WLTP de 600 kilomètres, la Ford Mustang Mach-E Premium Extended Range RWD Auto , équipée de roues 18 pouces, a été sélectionnée pour sa technologie de batterie et son confort de conduite.Les pneus Bridgestone ont été considérés comme un élément essentiel de la tentative de record, car ils offrent une faible résistance au roulement.Le véhicule électrique Ford a réalisé une moyenne de 10,05 kilomètres par kilowattheure (kWh) sur route ouverte au Royaume-Uni à travers le Norfolk, le Lincolnshire, le Yorkshire, le Nottinghamshire, le Leicestershire, le Cambridgeshire et le Suffolk.Le trajet, d'une durée de 24 heures ce qui représente une vitesse moyenne de 43 km/h environ, comprenait un mix de routes urbaines et de routes de campagne afin d'imiter les conditions de conduite réelles (sans conduite sur autoroute)."Ce record témoigne du travail acharné et du dévouement de toutes les personnes impliquées dans cette entreprise", déclare Beverley Wise, directrice régionale de Webfleet aux Royaume-Uni pour Bridgestone Mobility Solutions."Il représente une étape importante dans l'électrification du transport routier et démontre le potentiel des véhicules électriques lorsqu'ils sont soutenus par la conception innovante des pneus Bridgestone et la technologie avancée de gestion des flottes."Kevin Booker déclare : "Battre ce record a été une aventure fantastique et une démonstration importante de ce que les véhicules électriques peuvent accomplir.""Il est incroyable de voir à quel point la technologie et l'efficacité des véhicules électriques ont progressé. Nous espérons que cela incitera davantage de personnes à utiliser des véhicules électriques pour leurs déplacements quotidiens".Sam Clarke ajoute : "Conduire la Ford Mustang Mach-E sur une telle distance avec une seule charge a été une expérience extraordinaire. L'efficacité du véhicule et le support de la technologie de Webfleet ont rendu cela possible".Sam Clarke et Kevin Booker sont tous deux détenteurs de précédents records d'économie de carburant et de consommation d'énergie pour des véhicules électriques.Crédit photos : GenerateMedia