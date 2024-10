80% des automobilistes admettent utiliser un téléphone en conduisant en 2024

Depuis le lancement du premier iPhone en 2007, lesont envahi notre quotidien.L'appareil est devenu une véritable extension de la main qui ne nous quitte jamais ou presque.Ce phénomène d'hyperconnexion s'est banalisé jusque dans nos modes de déplacement où la grande majorité des usagers utilisent leur appareil mobile pour différents usages, malgré les risques et la réglementation à ce sujet.L'usage du téléphone pendant les déplacements est extrêmement répandu. La conduite en téléphonant donne lieu à une crise de l'inattention au volant: selon le Baromètre 2024 AXA Prévention,(au moins un usage du téléphone au volant).Parmi les motards et motocyclistes, 62% déclarent au moins un usage ;Parmi les cyclistes, 65% le regardent en circulant ;Parmi les piétons, 88% le consultent en marchant ;Et parmi les trottinettistes, 76% l'utilisent en roulant.L'utilisation duarrive en tête des usages (automobilistes : 66%, motards : 53%, cyclistes : 43%, piétons : 58%, trottinettistes : 68%), ainsi que son paramétrage.Le GPS est loin d'être la seule fonction à laquelle ont recours les usagers de la route.Viennent ensuite le fait de, la, qui concerne 31% des automobilistes en 2024, la, et la, dont 15% des motards déclarent faire usage en conduisant.Soit autant d'actions qui constituent des sources importantes de distraction pour les conducteurs et qui peuvent être à l'origine d'accidents de circulation.Selon le Baromètre AXA Prévention 2024, on assiste à une véritable « banalisation » de l'usage du téléphone en conduisant, qui suscite des réactions beaucoup moins vives de la part des proches que la conduite sous l'effet de la drogue ou de l'alcool.Alors que 91% des personnes interrogées dénoncent l'alcool au volant, seuls 15% considèrent l'utilisation du téléphone portable comme « intolérable ».: Baromètre 2024 AXA Prévention sur les comportements des Français sur la route: Le Baromètre 2024 d'AXA Prévention a été réalisé par l'institut Kantar entre les 11 et 29 janvier 2024, auprès de 2475 Français âgés de 18 à 75 ans, dont:• 1957 automobilistes ;• 301 conducteurs de deux-roues motorisés ;• 1836 piétons ;• 782 cyclistes ;• 180 usagers de trottinettes électriques.