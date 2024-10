L'automobile est incontournable pour 80% des Français qui ne pourraient pas s'en passer au quotidien

Alors que l'usage de l'automobile est au centre des débats, le Mondial de l'Auto Paris 2024La société d'études de marché Ipsos a réalisé l'étude « Les Français et l'automobile, une histoire de passions » pour le Mondial de l'Auto Paris 2024 entre le 16 juillet et le 16 septembre 2024., qui affirment qu'ils ne pourraient pas s'en passer au quotidien.L'étude montre que :- 81% des Français se disent engagés émotionnellement avec leur automobile qui les « accompagne dans les différentes étapes de leur vie »- 64% affirment que « la voiture est une source de plaisir »- 74% (pour usage quotidien) et 86% (pour les trajets longs) des Français plébiscitent le confort pour leur voiture idéale- 78% des Français estiment qu'il est « possible de concilier plaisir automobile et respect de l'environnement »- La voiture est un élément essentiel de la vie des Français, avec 80% d'entre eux affirmant qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Parmi eux, 54% sont « tout à fait d'accord » avec cette affirmation.- 76% des Français considèrent la voiture comme leur mode de transport principal, avec 56% exprimant un accord total.Malgré les transformations du marché et les défis environnementaux, l'enthousiasme des Français pour l'automobile ne faiblit pas. Les progrès technologiques dans les motorisations électriques et hybrides, jouent un rôle essentiel dans la perception des Français, en renforçant le lien entre innovation et passion.- Bien que soumis à des contraintes afin de réduire leur impact écologique (crit'airs pour entrer dans une zone à faibles émissions, limite de 50 kms/heure pour le périphérique parisien, augmentation des malus, etc.), ce sont près de 8 Français sur 10 (79%) qui adhèrent à l'idée que « nous courrons à la catastrophe climatique si nous ne changeons pas rapidement nos habitudes ».- 78% des français estiment qu'il « est possible de concilier plaisir automobile et respect de l'environnement » un chiffre qui baisse toutefois de 8 points chez les moins de 35 ans (70%).- Les progrès dans les motorisations sont l'une des raisons qui expliquent pourquoi protection de la planète et plaisir automobile ne sont pas incompatibles, 73% considérant que « l'impact environnemental des voitures s'améliore constamment ».- Pour 64% des Français « la voiture est une source de plaisir ». On aurait tort de croire que cet archétype qui accompagne l'univers automobile depuis l'origine aurait disparu : l'enquête menée via l'Ipsos KnowledgePanel auprès d'un échantillon représentatif des Français définit quatre profils de Français en fonction du plaisir que l'automobile leur procure :o 18% s'identifient à des « Passionnés »o 46% à des « Enthousiastes »o 24% à des « Pragmatiques »o 12% (seulement) à des « Réfractaires »- C'est chez les moins de 35 ans que la proportion de Passionnés est la plus importante (22%), contre 14% chez les plus de 55 ans.- L'automobile « procure un sentiment d'autonomie et de liberté » à 90% des Français et 67% la considèrent comme « une invitation au voyage à la découverte ».- L'enquête hiérarchise aussi les contextes de trajets les plus agréables (le trajet à deux pour 79, le voyage en vacances ou en week-end pour 74%) et les activités appréciées en voiture, avec en tête « écouter de la musique » (84%), largement devant « observer le paysage et la route » (51%) ce qui semble en effet plus sage quand on conduit.- En ce qui concerne les pratiques et les critères d'achat, le prix arrive en première position pour 77% des Français, 92% chez les moins de 35 ans et 80% des femmes.- Viennent ensuite la motorisation (43%), le confort (39%), la marque (36%) et la dimension-espace intérieur (32%) ; on notera l'importance de la marque dans les régions rurales du territoire (43%).- Les concessionnaires (mono ou multi-marques) restent incontournables dans le parcours d'achat : 52% des répondants ont fait confiance à un concessionnaire automobile. 38% sont passés par des sites internet et 21% ont trouvé par des petites annonces , les moins de 35 ans utilisant davantage les canaux digitaux, alors que les plus de 55 ans (davantage acheteurs de véhicules neufs) préfèrent les concessions physiques.- On a vu que la proportion des moins de 35 ans pensant qu'il « est possible de concilier plaisir automobile et respect de l'environnement » est inférieure à la moyenne des Français (70% contre 78%). La voiture idéale doit être capable de résoudre cette tension en étant simultanément « puissante » pour 37% des moins de 35 ans (contre 18% en moyenne), « totalement connectée » (31% contre 19% en moyenne), « 100% électrique » (23% contre 14% en moyenne), et avec un « design sportif » (13% contre 7% en moyenne).- Transversalement, le confort est en tête des attentes pour la voiture idéale, que ce soit pour les déplacements quotidiens (n°1 à 74%) ou les longs trajets occasionnels (86%). C'est en priorité pour répondre aux besoins d'un usage quotidien que les Français choisiront leur prochaine voiture (64%)- S'il persistait un doute quant à la survie de la passion automobile, 81% des Français se disent engagés émotionnellement avec leur voiture qui les « accompagne dans les différentes étapes de leur vie » ; dans un contexte de crises à répétition, les Français ont besoin d'hédonisme et d'échappées-belles, exactement ce que l'automobile continue à incarner, envers et contre tout.En complément de son enquête quantitative, Ipsos a déployé un dispositif combinant immersion au cœur d'une communauté on line d'amateurs d'automobiles, et tracking des réseaux sociaux avec Ipsos Synthesio pour identifier les tendances qui gravitent autour de l'automobile.- Les premières expériences automobiles sont liées à des souvenirs d'enfance, à la voiture des parents des grands parents, elles y sont décrites avec une touche de nostalgie comme des 'gros jouets'. Tous les sens sont sollicités, (par le style, les odeurs, les matières, le son du moteur) et influencent les futurs choix de voiture, l'attachement à une marque ou à un type de design.- Les préférences se définissent par des caractéristiques telles que le confort des sièges, l'intérieur sensoriel, les suspensions, et la tenue de route. D'autres dimensions importantes incluent l'autonomie, la conduite dynamique, le design, et le rôle des technologies.- Les discussions sur les réseaux sociaux montrent que l'intérêt pour les technologies automobiles est très dépendant des avantages qu'elles génèrent. Les innovations améliorant l'expérience de conduite et simples d'utilisation (comme l'aide-au-stationnement) sont bien accueillies, tandis que d'autres options technologiques ne sont tout simplement pas utilisées car trop peu intuitives à manipuler. Elles génèrent un sentiment de complexité, et parfois de la frustration.- Les voitures autonomes ont tendance à diviser les opinions. Certains leur y associant une possible réduction du contrôle de l'expérience de conduite, tandis que d'autres valorisent la réduction de la pénibilité de conduite sur les grands axes que les véhicules autonomes peuvent apporter.: « Les Français et l'automobile, une histoire de passions »Étude quantitative menée auprès de 1,000 répondants, échantillon national représentatif, via l'Ipsos KnowledgePanel du 3 au 16 septembre 2024. Une communauté en ligne de 35 passionnés d'automobile à travers la France menée du 16 au 30 juillet 2024 réunis sur la plateforme propriétaire d'Ipsos sur deux semaines pour explorer leur relation quotidienne avec l'auto et identifier les sources de plaisir qui y sont associées. Un troisième volet avec une étude Ipsos.Synthesio qui suit les conversations en ligne des consommateurs français (réseaux sociaux, blogs, forums , YouTube, TikTok, etc.) entre le 1er janvier 2023 et le 30 juillet 2024, afin d'analyser leurs expériences agréables liées à la conduite automobile, notamment en matière de confort, de design, de liberté et de technologie.Image by tookapic from Pixabay