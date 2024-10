Près de deux tiers des automobilistes se disent prêts à acheter des pièces automobiles d'occasion

Méthodologie

Le, mené pour le compte d'Opisto, analyse le comportement des automobilistes face au coût des réparations automobiles et leurs perceptions des pièces automobiles d'occasion.- 60% des Français de moins de 35 ans pourraient continuer à utiliser leur voiture sans faire les réparations nécessaires en raison des coûts de réparation.- 66% des automobilistes se disent prêts à acheter des pièces automobiles d'occasion.- Alors que 65% des automobilistes connaissent l'obligation des garagistes de proposer des pièces d'occasion, seul 1 sur 4 s'est vu proposer cette alternative lors d'une réparation.Dans un contexte économique impacté par l'inflation des dernières années, la question du budget alloué à l'automobile est centrale pour les automobilistes français. Quand il s'agit de désigner leurs priorités pour la réparation de leur voiture, c'est le prix que les automobilistes placent en première position (70%).Cette pression financière occasionnée par les réparations automobiles induit des comportements spécifiques : 46% des automobilistes ont déjà reporté des réparations pour des raisons financières, et 44% ont déjà pensé à revendre leur voiture pour des raisons financières.36% des automobilistes français se disent prêts à renoncer à des réparations, et 35% pourraient continuer à utiliser leur voiture sans faire les réparations nécessaires en raison de leurs coûts. Sur ces points, les automobilistes âgés de moins de 35 ans apparaissent à risque : 60% d'entre eux pourraient continuer à utiliser leur voiture sans faire les réparations nécessaires.Ces chiffres témoignent des difficultés pour de nombreux automobilistes français d'assumer les coûts liés à l'entretien de leur véhicule.Avoir accès à des pièces automobiles d'occasion qualitatives constitue une préoccupation pour près de la moitié des automobilistes (47%).La pièce d'occasion s'impose comme une alternative crédible pour un nombre croissant d'automobilistes français. 66% des automobilistes se disent prêts à utiliser des pièces de seconde main pour la réparation de leur véhicule.Plus sensibles à la cause environnementale et souvent consommateurs de produit de seconde main, les moins de 40 ans sont 70% à être prêts à acheter des pièces d'occasions (contre 57% des 65 ans et plus).Alors que 65% des automobilistes connaissent l'obligation des garagistes de proposer des pièces automobiles d'occasion, seul 1 sur 4 s'est vu offrir cette option lors d'une réparation (24%).Laurent Assis-Arantes, co-fondateur et dirigeant d'Opisto explique: « Nous mesurons, avec cette enquête, le chemin parcouru dans l'acceptation des pièces automobiles d'occasion par les particuliers. C'est d'autant plus net pour les jeunes générations, et encourageant pour le futur. Mais il reste de gros efforts à faire en matière de communication pour faire du recours à la pièce d'occasion un réflexe. Nous intensifions nos efforts auprès des garagistes pour leur faciliter l'approvisionnement de ces pièces et in fine permettre à l'ensemble de la filière de capitaliser sur cette acceptation pour rendre incontournable le réemploi en matière de réparations automobiles. Le portefeuille des Français, l'environnement et la sécurité routière ont tout à y gagner ! »: Sondage OpinionWay pour Opisto « Les Français et les pièces automobiles d'occasion »Echantillon de 868 automobilistes issus d'un échantillon de 1 044 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto -administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).Les interviews ont été réalisées du 2 au 3 octobre 2024.Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choixCrédit Photo Opisto