La citadine Suzuki Swift célèbre ses 20 ans

Laa été présentée enau Mondial de l'Automobile de Paris à l'automneAprès(dont près de 200 000 exemplaires en France), la success-story de la Suzuki Swift se poursuit avec la quatrième génération: la Swift Hybrid représente 43% des immatriculations de Suzuki en France sur les neuf premiers mois de l'année 2024.Best-seller mondial de la marque Suzuki, la Swift est depuisle modèle de la marque japonaise le plus vendu en France. La France est aussi le premier marché de la Swift en Europe.La Swift est présentée en Première Mondiale au Mondial de l'Automobile de Paris à l'automne 2004. Avec ce modèle, Suzuki entre par la grande porte sur le segment le plus important du marché automobile français : les citadines. L'engouement en faveur de la Swift est renforcé l'année suivante avec la présentation de la Swift Sport.Dévoilée en 2010, la deuxième génération de Swift perpétue le succès de la précédente génération grâce à un design qui reste unique, sympathique et malicieux, accompagné d'évolutions technologiques optimisant son efficience, son comportement routier et son confort. La Swift de deuxième génération conserve le rapport prix/prestations compétitif de la première génération.La troisième génération de la Suzuki Swift est présentée en Première Mondiale au Salon Palexpo de Genève 2017. La troisième génération de la Swift adopte une motorisation hybride Suzuki SHVS (hybride léger). La technologie hybride léger, dont Suzuki a été la marque pionnière, est un système simple, efficient et abordable.Commercialisée en France au printemps 2024, la quatrième génération de la Swift marque de nouveaux progrès en matière d'efficience. Associant un moteur trois cylindres au système hybride léger Suzuki SHVS, la Swift Hybrid affiche des consommations et des émissions (cycle mixte WLTP) en baisse jusqu'à 9 % par rapport à la précédente génération . Le nouveau modèle affiche une design extérieur plus expressif, un habitacle revu et de nouvelles technologies de confort et de sécurité.