243 263 délits pour défaut d'assurance routière en France en 2023

Le 22 octobre 2024, l'Observation national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a présenté le bilan 2023 des infractions et du permis à points . Ce document évoque entre autresD'après une, ce sont mêmeEn 2023, le Fonds de Garantie des Assurance Obligatoires de dommages (FGAO) a versé plus de 137 millions d'euros d'indemnisation aux 7 700 victimes d'accidents impliquant des véhicules non assurés. De cette somme, seuls 12,6 millions d'euros ont été recouvrés.Depuis 2019, la France a mis en place le(FVA). Alimenté par les assureurs, le FVA répertorie les principales informations du contrat d'assurance dont le nom de l'assuré et son numéro de contrat. C'est très pratique pour les forces de l'ordre en cas de contrôle routier. Mais la vérification se fait a posteriori lors d'un contrôle.. En pratique,. Il suffit de. Le. Et rien n'empêche un automobiliste de souscrire une assurance pour l'immatriculation puis de la résilier. En témoignent les plus de 680 000 véhicules non assurés estimés par l'ONISR.. Pour aller droit au but, c'est 113 fois moins qu'en France (680 000 d'après l'ONISR). Cette efficacité, les autorités allemandes la doivent à une règle instaurée en 2008 En Allemagne, il existe une base de données, celle de la Fédération allemande des sociétés d'assurance. Une base de données sur laquelle les assureurs. Ce numéro est transmis à une seconde base de données, celle de l'Office fédéral d'immatriculation. Quand le propriétaire d'une voiture veut l'immatriculer, il doit présenter ce numéro. Les autorités savent instantanément si elle est assurée.Le système permet d'. C'est ce qui explique que seuls 0,01% des véhicules allemands, soit environ 6 000, n'ont pas d'assurance.Le modèle allemand se démarque par son efficacité. Il n'est pas nécessaire d'attendre un contrôle routier pour apprendre qu'un véhicule n'est pas, ou plus, assuré. En Allemagne, lorsqu'un automobiliste résilie son contrat d'assurance, la compagnie avec laquelle il était engagé doit en informer les autorités. Il suffit que l'assureur l'indique sur la base de données des sociétés d'assurance.Les services d'immatriculation ayant accès à cette base de données, ils peuvent rapidement prévenir les forces de l'ordre pour immobiliser le véhicule si aucune assurance n'a été souscrite.En 2018, le Verkehrsopferhilfe, l'équivalent du FGAO, avait versé 4 millions d'euros d'indemnisation quand le fonds français avait déboursé 107 millions d'euros.Le Centre Européen de la Consommation (CEC) recommande d'établir une coopération entre les sociétés d'assurance françaises et l'administration afin d'avertir les autorités quand un véhicule n'est plus assuré. Le fichier des véhicules assurés (FVA) pourrait le permettre.Afin de réduire drastiquement le nombre de véhicules non assurés en France, le Centre Européen de la Consommation (CEC) préconise d'introduire, comme en Allemagne, un contrôle préventif lors de l'immatriculation. Un automobiliste ne pourrait plus recevoir sa carte grise s'il n'a pas transmis d'attestation d'assurance aux services d'immatriculation.Pour cela, la France dispose déjà de l'instrument essentiel : le fichier des véhicules assurés (FVA). Il suffirait de: Centre Européen de la Consommation (CEC)Image by Ivan Sviatkovskyi from Pixabay