Le Toyota RAV4 fête son trentième anniversaire

Lea trente ans. Parmi les premiers SUV compacts, le RAV4 définit une catégorie de véhicules qui représente désormais une vente sur deux en Europe.Après trois décennies et cinq générations, le RAV4 est devenu un modèle emblématique de la marque japonaise.En trente ans, le RAV4 s'est vendu à plus de 14 millions d'exemplaires dans le monde, dont plus de 2,5 millions en Europe et 120 000 roulants aujourd'hui en France.: sur le stand Toyota trône un modèle d'un nouveau genre. Le RAV4 (Recreational Active Vehicle with 4WD : véhicule de loisirs avec quatre roues motrices) est révélé au public. Le RAV4 n'entre dans aucune des catégories connues jusqu'alors. Il y avait sur le marché de nombreux 4x4 , mais ils étaient lourds et rustiques, conçus pour le tout-terrain uniquement avec un châssis séparé et un pont arrière rigide. On trouvait aussi de petits modèles routiers dotés d'une transmission intégrale, comme la Toyota Corolla break AWD, mais ils abordaient un style classique. Le RAV4 ouvrait une nouvelle porte : avec un design ludique et original, un gabarit ultra compact, une position de conduite haute et une conception technique de berline routière avec une structure monocoque et des roues indépendantes, il constituait un nouveau compromis de véhicules.« Toyota inventait alors la catégorie des petits SUV avec son Recreational Active Vehicle 4 roues motrices. Une véritable révolution: à l'aise aussi bien dans la ville qu'en dehors, offrant des sensations de véhicule fun à conduire, compacte et agile », décrit Frank Marotte, PDG de Toyota France.Le design expressif du premier RAV4 a grandement contribué à son succès.Tatsuya Sonoda, General Manager de la Division Design, explique : « Le RAV4 a été conçu comme un SUV pouvant être utilisé non seulement en tout-terrain, mais aussi en ville, » explique-t-il. « L'accent a été mis sur le confort et la facilité d'utilisation, à l'instar d'une voiture particulière, plutôt que sur des performances tout-terrain extrêmes. Il s'agissait d'une nouvelle approche de la conception d'un véhicule de loisirs, inédite jusqu'à présent. Le design est axé sur le plaisir des yeux, avec des courbes audacieuses et des lignes uniques. Il s'adapte aussi bien aux paysages naturels qu'aux environnements urbains, avec un dessin qui suggère l'action avec un avant arrondi, des côtés avec de grandes moulures de protection et un arrière nettement surélevé. »La première génération du RAV4 a connu un succès immédiat, avec 53 000 exemplaires écoulés dans le monde dès la première année, un chiffre amené à doubler, puis tripler dans les deux années à suivre. Cette première version fête en 2024 son trentième anniversaire, l'âge de la maturité pour entrer en catégorie véhicule de collection.Bien en amont de la version de série, le petit RAV Four Concept présenté au Salon de Tokyo 1989 fut un premier test public, pensé pour estimer le potentiel du véhicule. Avec ses phares ronds, ses vastes protections de plastique brut striées, sa calandre asymétrique cachant un treuil sous une pièce marquée "à utiliser en cas d'urgence uniquement", sa partie arrière ouverte, ses marchepieds, bavettes, protections métalliques de châssis et ses pneus crantés, il se positionne de manière plus off-road que le RAV4 qu'il inspirera. On note une montre analogique façon chrono intégrée sur la planche de bord, une radio avec lecteur de DAT (système de mini -cassettes numériques haute définition), un filet de retenue pour les objets, un volant trois branches et un compte-tours qui trône au milieu de l'instrumentation : sport, baroudeur et high-tech sont au programme. L'étude de style rencontre un beau succès d'estime auprès du public. Cela pousse la marque à continuer d'étudier cette piste, qui peine à faire l'unanimité en interne à propos de la rentabilité de la mise en production d'un tel projet. Ce sont surtout les retours enthousiastes des marchés japonais et européens qui finissent par convaincre les décideurs de la marque Toyota de valider le lancement du projet définitif en 1991, sous la direction de l'ingénieur en chef Masakatsu Nonaka. Le résultat est présenté en avant-première au Salon de Tokyo 1993, où le RAV4 est présenté sous la forme d'un concept très proche de la version définitive. Le dessin est le fruit d'une collaboration entre les studios de design japonais et américains de Toyota.Une construction monocoque et quatre roues indépendantes sont incongrues dans un 4x4 de l'époque, tandis qu'une garde au sol exacerbée, une transmission intégrale permanente avec un autobloquant Torsen à l'arrière (optionnel) et un blocage de différentiel central (en version manuelle) et une roue de secours extérieure sont loin du monde des routières . Le RAV4 réunit tout cela en une seule voiture. Dans un gabarit ultra-compact de 3,69 mètres, il se gare comme une citadine, tandis que sa largeur de 1,69 mètre lui permet de se faufiler en ville, bien en sécurité avec ses solides protections courant sur ses flancs. Sa hauteur de 1,65 mètre lui donne une perspective agréable pour surplomber son environnement , et sa garde au sol élevée, en plus de rassurer en vue d'une éventuelle escapade hors bitume, assure une hauteur d'assise confortable pour monter à bord et descendre. Le train avant McPherson et la suspension arrière à double triangulation et bras tiré assurent un comportement routier vif et efficace inconnu avec les 4x4 de l'époque, en conjugaison avec une monte pneumatique 16 pouces à flancs hauts contribuant au confort général. Sous le capot, le 2.0 essence double arbre 16 soupapes et injection d'une puissance de 129 ch assure de belles performances (170 km/h et 10,1 secondes de 0 à 100 km/h) à ce poids plume de 1 150 kg, qui justifie son premier nom de Fun Cruiser (nom abandonné au lancement). Il bénéficie d'un équipement complet pour l'époque, avec une direction assistée, des vitres et rétroviseurs électriques, une radio et, selon les versions, le freinage ABS, un airbag et des jantes alliage. 4 couleurs sont proposées au lancement.À son bord, on profite d'un habitacle très lumineux, solidement construit et avec des tissus fantaisie qui changent des classiques garnitures sombres de l'époque. Les sièges sont modulables et peuvent se transformer en lits : le RAV4 est bien un véhicule de loisirs et d'évasion. Ses deux toits amovibles légers en aluminium (avec emplacement de rangement dans la porte de coffre) permettent de profiter de la vie en plein air. Une version découvrable à toit souple apparaîtra quelques années plus tard. Parmi les évolutions de carrosseries de la première génération, notons aussi l'apparition en 1995 d'une version longue à 5 portes (4,10 mètres, soit 41 cm de plus) à l'empattement étiré, plus logeable et familiale (5 places, coffre de 409 litres VDA). Un restylage viendra rafraîchir le design du RAV4 en 1998, avec des projecteurs cristal pour donner un coup de jeune à la face avant et un équipement enrichi à l' occasion . Une version deux roues motrices sera également proposée, elle aussi précurseur pour s'adapter aux usages purement routiers de ce type de véhicules.Au fil des générations, le RAV4 a mûri, s'est enrichi en technologies embarquées et équipements de sécurité, il a raffiné son confort et son équipement et a adopté des motorisations de plus en plus efficientes, avec une approche multi-énergies.« Depuis 30 ans, le RAV4 a été en permanence renouvelé et il reste aujourd'hui la référence dans son segment. Il se classe régulièrement comme le SUV le plus vendu au monde, mais aussi comme l'une des voitures les plus vendues sur la planète, toutes catégories confondues. Plus de 14 millions d'unités ont ainsi été vendues dans le monde depuis 1994 et le RAV4 reste l'un des modèles les plus produits de la marque, derrière Corolla et Camry », décrit Frank Marotte.Pour sa deuxième génération apparue en 2000, de grands moyens sont mis en place et le RAV4 emploie plus de 70 % de pièces dédiées. La concurrence a réagi au succès du premier RAV4 et de nombreux modèles rejoignent ce nouveau marché ouvert par le petit SUV Toyota. Le RAV4, deuxième du nom est construit sur une nouvelle plateforme offrant plus d' espace intérieur, gagnant jusqu'à 5,5 cm de longueur pour mieux s'ouvrir à un usage familial, favorisé aussi par la banquette arrière modulable. Ses deux moteurs essence 1.8 (123 ch) et 2.0 (150 ch) gagnent en puissance, tandis que la transmission intégrale permanente adopte un visco-coupleur central et, en option, un différentiel arrière Torsen pour gagner en capacités tout-terrain. La gamme de motorisations est rejointe en 2001 par un Diesel D-4D 2.0 de 116 ch à injection directe, reconnaissable à sa prise d'air sur le capot pour alimenter son échangeur.La(2006) inaugure à nouveau une plateforme inédite bien plus rigide, uniquement en carrosserie 5 portes, gagnant encore en longueur pour offrir des prestations familiales toujours renforcées. Une version à empattement allongé est proposée sur certains marchés, notamment aux USA, où le RAV4 connaît un succès important. Ses aspects pratiques améliorés sont soulignés par la disparition de la roue de secours sur la porte arrière, ce qui permet d'adopter un hayon, autrement plus facile à manier au quotidien. En parallèle, il continue à raffiner les capacités de sa transmission intégrale désormais non permanente, avec un système de couplage à commande électronique qui fonctionne automatiquement selon la vitesse du véhicule, la position de l'accélérateur, l'angle de braquage du volant et l'accélération calculée en G. Le RAV4 reçoit une assistance de contrôle de vitesse en descente (Downhill Assist Control) et une assistance au démarrage en côte (Hill-start Assist Control) et sa garde au sol est portée à 200 mm. Sous son capot, il propose un vaste choix de motorisation avec, selon les marchés, des moteurs essence de 2.0, 2.4, 2.5 et un 3.5 V6, ainsi qu'un 2.2 Diesel, et sa direction reçoit désormais une assistance électrique.La(2013) est celle de l'entrée dans l'ère moderne et celle de l'electro-mobilité. Plus longue de 23,5 cm, elle offre 47 % d'espace en plus pour les bagages avec un vaste volume de 547 litres. Sa technologie de traction intégrale se raffine encore avec le système intelligent de contrôle dynamique du couple (Dynamic Torque Control AWD System) qui ajoute deux nouvelles fonctions visant à une meilleure efficacité en virages et une conduite plus fun avec le mode Sport. Elle ajoute à la gamme de motorisations classiques essence 2.0 et 2.5 et Diesel 2.0 et 2.2 une version hybride auto -rechargeable en 2016. Avec une puissance totale de 197 ch avec son 2.5 à cycle Atkinson et ses deux moteurs électriques en version AWD, elle permet une accélération de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, tout en offrant des valeurs de consommation inédites dans son segment, avec 4,9 litres aux 100 km et 115 g/km d' émissions de CO2 (version 2 roues motrices).La(2018), toujours sur le marché aujourd'hui, est celle de la consécration. Présenté au Salon de New York 2018, le RAV4 actuel devient le SUV le plus vendu au monde en 2018 et 2019 (il atteint en 2019 la quatrième place des ventes mondiales de véhicules de tourisme, tous modèles et marques confondus). L'Amérique du Nord est son plus gros marché, avec plus de 500 000 ventes annuelles. Le RAV4 dépasse en 2020 la barre des 10 millions d'exemplaires produits depuis le lancement de son tout premier modèle. Le RAV4, cinquième du nom est basé sur la plateforme TNGA (Toyota New Global Architecture), avec sur le marché européen une motorisation Toyota Hybrid Dynamic Force de quatrième génération basée sur un moteur essence 2.5, avec une puissance, une réactivité et une efficience en hausse, permettant d'offrir de meilleures valeurs de consommation et d'émissions. Il reçoit en 2020 une version hybride rechargeable Plug-In Hybrid, cumulant une forte puissance de 306 ch (0 à 100 km/h en 6,2 secondes), des valeurs d' émissions de CO2 (moins de 30 g/km) et de consommation basses et permettant des évolutions en mode tout électrique sur plus de 65 km.Côté design, le RAV4 a connu au fil des générations une évolution forte, mais il est resté fidèle à ses principes, explique le designer en chef de la cinquième génération, Tatsuya Sonoda : « Au cours des 25 dernières années, bien que la taille et certains aspects aient été modifiés, les valeurs du RAV4 n'ont pas beaucoup changé au cours de son histoire. Que ce soit en ville ou dans la nature, il est agréable à regarder et à conduire. Il sait vous procurer l'excitation et le frisson qui vous donnent une envie d'évasion et c'est cette valeur unique qui fait le charme du RAV4. »Depuis 2023, une nouvelle version est venue rejoindre la gamme du RAV4 : le RAV4 GR Sport.Sur le stand Toyota du Salon de Tokyo 1993, un concept nommé EV-50 reprend la forme générale et certains des éléments de style du RAV4 présenté à ses côtés, mais avec un nom différent : EV-50. Le concept électrique offre une aérodynamique plus poussée et propose sa propre vision d'un modèle urbain électrique (115 km/h maxi, 110 km d'autonomie). Son moteur à induction est alimenté par des batteries au plomb et il intègre des technologies avancées pour l'époque, dont un système de freinage régénératif, une pompe à chaleur et un système de ventilation alimenté par des panneaux solaires pour abaisser la température à bord lorsque le véhicule est parqué, tandis que le chargeur embarqué permet de se brancher sur une prise domestique.Le concept préfigurait d'une certaine manière le futur RAV4 électrique américain qui a rapidement rejoint l'offre thermique lancée Outre-Atlantique en 1996. Destiné au leasing sur le marché californien, ce RAV4 EV est équipé d'une batterie NiMH lui offrant une autonomie de 120 miles (190 km) pour une recharge en 5 heures. Sa vitesse de pointe est limitée à 130 km/h, ce qui lui suffit pour se fondre dans le trafic des highways.Une seconde version électrique conçue avec Tesla sur la base de la troisième génération du RAV4 a été dévoilée sous forme de concept au Salon de Los Angeles 2010, puis en version finale en 2012. Elle recevait une batterie lithium-ion de 41,8 kWh, proposant 160 km d'autonomie. Près de 2 500 exemplaires destinés intégralement au marché californien ont été produits essentiellement entre 2012 et 2014.- Génération 1Production totale : 870 000 (1994-2000)Dimensions (L x l x h) : 3,69 x 1,69 x 1,65 m (3 p.), 4,10 m (5 p.)Motorisation, performances : 4 cylindres essence 129 ch, 170 km/h, 10,1 s de 0 à 100 km/hPoids : à partir de 1 150 kg (3 p.)- Génération 2 :Production totale : 1 150 000 (2000-2006)Dimensions (L x l x h) : 3,75 x 1,73 x 1,68 m (3 p.), 4,15 m (5 p.)Motorisations, performances : 4 cylindres essence 150 ch, 185 km/h, 10,6 s de 0 à 100 km/h ; 4 cylindres Diesel 116 ch, 170 km/h, 12,1 s de 0 à 100 km/hPoids : à partir de 1 330 kg (3 p.)- Génération 3 :Production totale : 1 680 000 (2006-2012)Dimensions (L x l x h) : 4,40 x 1,82 x 1,69 mMotorisations, performances : 4 cylindres essence 152 ch, 185 km/h, 10,6 s de 0 à 100 km/h ; 4 cylindres Diesel 177 ch, 200 km/h, 9,3 s de 0 à 100 km/hPoids : à partir de 1 465 kg- Génération 4Production totale : 3 420 000 (2013-2018)Dimensions (L x l x h) : 4,60 x 1,85 x 1,68 m Motorisations, performances : 4 cylindres essence 151 ch, 185 km/h, 9,9 s de 0 à 100 km/h ; 4 cylindres Diesel 143 ch, 195 km/h, 9,6 s de 0 à 100 km/h ; Hybride AWD 197 ch, 180 km/h, 8,3 s de 0 à 100 km/hPoids : à partir de 1 520 kg- Génération 5Production totale : 5 890 000 (2018-aujourd'hui)Dimensions (L x l x h) : 4,60 x 1,85 x 1,68 mMotorisations, performances : Hybride 218 ch, 180 km/h, 8,4 s de 0 à 100 km/h ; Hybride AWD 222 ch, 180 km/h, 8,1 s de 0 à 100 km/h ; Hybride Rechargeable 306 ch, 180 km/h, 6 s de 0 à 100 km/hPoids : à partir de 1 590 kg