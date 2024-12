Fêtes de fin d'année: Plus d'1 Français sur 3 déclare qu'ils consommeront de l'alcool même s'ils conduisent après

À l'approche des fêtes de fin d'année, période propice aux retrouvailles et aux festivités, l'étude réalisée par la néo-assurance Leocare en décembre 2024, en partenariat avec Poll&Roll, donne des résultats préoccupants sur le comportement des Français face à l'alcool, la drogue et la conduite.Les données révèlent deset appellent à une sensibilisation accrue pour éviter les drames sur les routes.Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de convivialité et de célébrations, mais elles s'accompagnent également d'une. Pendant cette période, les Français multiplient les déplacements pour retrouver leurs proches ou participer à des festivités, et parcourront en moyenne 198 km avec 94 % des trajets effectués en voiture (Source: Agence de la transition écologique). Qu'il s'agisse de longs trajets familiaux ou de courtes distances après une soirée, la voiture individuelle est le mode de transport privilégié. Cette forte dépendance au véhicule individuel, combinée à des comportements dangereux, renforce les défis en matière de sécurité routière durant cette période critique. Près d'1 accident mortel sur 3 est lié à une, selon les derniers chiffres de la Sécurité Routière Les résultats de l'étude Leocare montrent que. Une tendance encore plus marquée dans la région des Hauts-de-France, où ce chiffre grimpe à 47 %. L'étude met également en lumière d'autres comportements à risque. Lors de prochains moments festifs, plus d'1 Français sur 3 (33 %) déclarent qu'ils consommeront de l'alcool même s'ils prévoient de conduire ensuite. Une attitude plus répandue dans certaines régions à l'instar du Centre-Val de Loire (46 %) ou encore le Grand Est (48 %). En parallèle, plus d'1 Français sur 4 (27 %) admettent avoir déjà laissé un proche conduire malgré un état d'ébriété.Ces données traduisent une banalisation inquiétante des conduites à risque, particulièrement durant cette période festive.: Etude réalisée du 13 au 18 décembre 2024 par Poll&Roll pour LeocareImage by Veronica Martinez from Pixabay