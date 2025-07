Le Renault Rafale Présidentiel est conçu spécifiquement pour la Présidence de la République

Leest un modèle exclusif,. Il repose sur la base du Renault Rafale Hybrid E-Tech 4x4 300 ch.S'inscrivant dans une tradition centenaire qui lie Renault à la République Française, le Rafale Présidentiel a été pensé comme un bureau mobile, adapté aux usages de l'Elysée.Fruit d'une collaboration tripartite entre l'Elysée, Renault et plusieurs artisans français renommés, le Renault Rafale Présidentiel reflète une vision contemporaine du savoir-faire français.À l'extérieur, la version présidentielle se distingue par des: calandre aux nuances tricolores, porte-fanions amovibles, badges bleu, blanc, rouge sur les portes avant. La teinte exclusive « Bleu Présidence » intègre une technologie limitant l'absorption de chaleur jusqu'à 10 °C pour le confort thermique de l'habitacle. Elle se distingue également par la présence de paillettes bleu, blanc et rouge, visibles en plein soleil.Les portes arrière bénéficient d'un, en adéquation avec les exigences protocolaires. Les porte-fanions sont intégrés à la carrosserie via des trappes escamotables, pour un affichage discret lors des déplacements officiels.Le véhicule présidentiel a fait l'objet d'un important travail de, d'et d'. Pour concilier sécurité et confort, des matériaux composites légers et résistants ont été sélectionnés. Le blindage, certifié, s'intègre au design extérieur du véhicule sans altérer son identité visuelle. Le châssis a été réglé spécifiquement pour offrir une conduite souple et stable, y compris en milieu urbain, tandis que les suspensions ont été adaptées pour compenser le poids du blindage.L'habitacle a été conçu comme un bureau roulant avec un aménagement sur mesure.Le véhicule présidentiel accompagne les déplacements officiels du Chef de l'État tout en lui offrant un espace de travail connecté et sécurisé.Le véhicule est aussi pensé pour accueillir des chefs d'État étrangers et hôtes de marque. Photos Copyright Thomas Antoine - Cetadi ProdDate de fin des droits: 2035-06-25