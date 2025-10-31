Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 » L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 » L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 » L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 » L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 » L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 » L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 » L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 » L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 »

L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 »

9 photos
L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 »

L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 »

Encore quelques semaines d'attente pour savoir quelle voiture sera élue « Voiture de Européenne l'Année 2026 ».

L'annonce des résultats de l'élection de Car of the Year 2026 (COTY 2026) aura lieu le 9 janvier 2026 au salon de l'automobile de Bruxelles (Brussels International Motor Show).

Le jury de la Voiture Européenne de l'Année est composé de 60 journalistes automobiles de 23 pays européens.

Les membres du jury "Car of the Year" ont sélectionné sept finalistes parmi les 35 voitures candidates, lancées en 2025, au titre de la meilleure voiture commercialisée en Europe.

Celle qui succèdera aux Renault 5 E-Tech Electric / Alpine A290, élues en 2025, sera l'une des sept voitures finalistes sélectionnées:

- Citroën C5 Aircross
- Dacia Bigster
- Fiat Grande Panda
- Kia EV4
- Mercedes-Benz CLA
- Renault 4 E-Tech Electric
- Skoda Elroq

Les sept voitures finalistes (deux françaises, une allemande, une coréenne, une italienne, une tchèque et une roumaine) seront jugées entre autres sur les critères suivants : budget, confort, design, efficience énergétique, innovation technique, performances, prix, qualité et sécurité.

Créée en 1963, l'élection de la Voiture de l'Année est organisée par un jury composé de 60 journalistes automobiles issus de 23 pays européens. Tous les modèles, quels que soient leur taille ou leur niveau de gamme, concourent dans la même catégorie. Les membres du jury distinguent celui qui apporte la plus grande distinction sur son territoire de marché. Chaque membre du jury évalue les modèles en lice selon les critères suivants : innovation, design, confort, sécurité, performances, rapport qualité/prix et contribution au développement durable.

Les critères de sélection déterminants sont l'innovation technique et le rapport qualité-prix.

Les 35 voitures prétendantes au titre de Car of the Year 2026:

Alpine A390
Audi A6
Audi A6 e-tron
Audi Q3
Audi Q5
Byd Atto 2
Byd Dolphin Surf
Byd Seal 6 DM-i
Byd Sealion 7
Citroën C3 Aircross
Citroën C5 Aircross
Dacia Bigster
DS N°8 Fiat
Fiat Grande Panda
Firefly
Hyundai Ioniq 9
Jeep Compass
Kia EV4
Leapmotor B10
Leapmotor C10
Mazda6e
Mercedes-Benz CLA
MG HS
MG MGS5
Mini Aceman
Mitsubishi Outlander
Nissan Leaf
Opel Frontera
Renault 4
Skoda Elroq
Smart #5
Suzuki eVitara/Toyota Urban Cruiser
Toyota C-HR plus
Volvo ES90
Zeekr 7

En attendant les résultats de l'élection 2026, retrouvez en images les sept finalistes prétendantes au titre convoité de « Voiture de Européenne l'Année 2026 ».

Source: Car Of The Year 2026

Photo Renault 4 E-Tech electric Copyright Clément Choulot-DPPI Fin des droits 2095-04-30

Bdn, écrit le 31/10/2025

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : actualites - Découvrez la nouvelle Peugeot BB1 électrique