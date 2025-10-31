L'une de ces sept voitures sera élue « Voiture Européenne de l'Année 2026 »

Encore quelques semaines d'attente pour savoir quelle voiture
sera élue « Voiture de Européenne l'Année 2026 »
.
L'annonce des résultats de l'élection de Car of the Year 2026 (COTY 2026) aura lieu le 9 janvier 2026 au salon de l'automobile
de Bruxelles (Brussels International Motor Show).
Le jury de la Voiture Européenne de l'Année est composé de 60 journalistes automobiles
de 23 pays européens.
Les membres du jury "Car of the Year" ont sélectionné sept finalistes parmi les 35 voitures
candidates, lancées en 2025, au titre de la meilleure voiture commercialisée en Europe.
Celle qui succèdera aux Renault
5 E-Tech Electric / Alpine A290, élues en 2025, sera l'une des sept voitures finalistes sélectionnées:
- Citroën C5 Aircross
- Dacia
Bigster
- Fiat
Grande Panda
- Kia
EV4
- Mercedes
-Benz CLA
- Renault 4 E-Tech Electric
- Skoda Elroq
Les sept voitures finalistes
(deux françaises, une allemande, une coréenne, une italienne, une tchèque et une roumaine) seront jugées entre autres sur les critères suivants : budget, confort, design, efficience énergétique, innovation technique, performances
, prix
, qualité et sécurité.
Créée en 1963, l'élection de la Voiture de l'Année
est organisée par un jury composé de 60 journalistes automobiles issus de 23 pays européens. Tous les modèles, quels que soient leur taille ou leur niveau de gamme, concourent dans la même catégorie. Les membres du jury distinguent celui qui apporte la plus grande distinction sur son territoire de marché. Chaque membre du jury évalue les modèles en lice selon les critères suivants : innovation, design, confort, sécurité, performances, rapport qualité/prix et contribution au développement durable.
Les critères de sélection déterminants sont l'innovation technique et le rapport qualité-prix.Les 35 voitures prétendantes au titre de Car of the Year 2026:
Alpine A390Audi A6Audi A6
e-tronAudi Q3Audi Q5
Byd Atto 2
Byd Dolphin Surf
Byd Seal 6 DM-i
Byd Sealion 7Citroën C3 AircrossCitroën C5 Aircross
Dacia BigsterDS
N°8 Fiat
Fiat Grande Panda
FireflyHyundai
Ioniq 9Jeep Compass
Kia EV4
Leapmotor B10
Leapmotor C10
Mazda6e
Mercedes-Benz CLA
MG HS
MG MGS5Mini
AcemanMitsubishi OutlanderNissan LeafOpel
Frontera
Renault 4Skoda ElroqSmart
#5Suzuki
eVitara/Toyota Urban CruiserToyota C-HR
plusVolvo
ES90
Zeekr 7
En attendant les résultats de l'élection 2026, retrouvez en images les sept finalistes prétendantes au titre convoité de « Voiture de Européenne l'Année 2026 ».Source
: Car Of The Year 2026
Photo Renault 4 E-Tech electric Copyright Clément Choulot-DPPI Fin des droits 2095-04-30