La deuxième édition du baromètre Driveco sur les Français et la mobilité électrique dresse un état des lieux des perceptions, freins et attentes des Français vis-à-vis du véhicule électrique
.
Les résultats du baromètre montrent que 98 % des conducteurs de véhicules électriques se déclarent satisfaits de leur véhicule
, dont 45 % très satisfaits
, témoignant une expérience électrique positive.
72 % des possesseurs de véhicules électriques utilisent leur voiture
plusieurs fois par semaine pour tous types de trajets (quotidien, week-end, vacances) et 42 % l'emploient régulièrement pour des déplacements de loisirs ou vacances. Ces données montrent que le véhicule électrique commence à s'inscrire pleinement dans la mobilité globale des Français, lorsqu'il ne s'agit pas de la seconde voiture du foyer.Ion
Leahu-Aluas, fondateur de Driveco déclare : "La 2ème édition du baromètre Deep Drive confirme que la mobilité électrique est passée du stade de promesse à celui de réalité pour des millions de Français. Mais cette transition reste inachevée, freinée par des inégalités sociales, territoriales et générationnelles. Les acteurs du secteur doivent lever ces obstacles en rendant l'électrique plus accessible, via la recharge rapide et ultra-rapide, une énergie compétitive et des offres abordables. Si les progrès sont réels (véhicules performants, réseau en expansion, coûts en baisse...) la confiance du public et la lutte contre les idées reçues demeurent essentielles. Seule une action collective, juste et inclusive, permettra de bâtir la mobilité électrique de demain."Une image positive portée par les jeunes
L'image du véhicule électrique est positive chez les jeunes : 71 % des 18-24 ans en ont une perception positive, un chiffre qui atteint 87 % chez les conducteurs déjà équipés. Des freins qui persistent
Le prix d'achat
est le principal frein pour 57 % des Français, suivi par l'autonomie
jugée insuffisante pour 45 % des répondants.
La satisfaction vis-à-vis de la recharge publique se confirme: 82 % des conducteurs se déclarent satisfaits, avec 45 % de "très grande satisfaction".
Les bornes rapides (supérieures à 50 kW), privilégiées par plus de la moitié (54 %) des utilisateurs, répondent aux besoins des trajets longue distance et des usages intensifs, tandis que la recharge à domicile est le pilier de la pratique quotidienne (78 % des recharges des conducteurs de véhicules électriques).Source
: Etude Toluna-Harris Interactive pour DrivecoMéthodologie
: L'enquête a été réalisée en ligne du 11 au 19 juin 2025. L'étude s'appuie sur un échantillon de 3 277 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Un échantillon complémentaire de 250 possesseurs de véhicules électriques a été constitué pour affiner l'analyse de cette population spécifique. La méthode des quotas et un redressement statistique ont été appliqués sur les variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de résidence de l'interviewé(e). Les possesseurs de véhicules électriques ont été remis au poids réel dans la population française afin de garantir une représentativité fidèle.