83 % des Français inquiets pour leur sécurité sur la route lorsque la visibilité baisse

Dans la nuit de samedi à dimanche, le passage à l'heure d'hiver
s'accompagnera d'une baisse de luminosité en fin de journée.
Sur la route, piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes seront alors moins visibles et plus vulnérables.
Le changement d'heure
n'est pas sans conséquence : 43 % des décès de piétons surviennent entre octobre et janvier et le nombre d'accidents impliquant un piéton augmente de 34 % entre 17h et 19h après le passage à l'heure d'hiver (Source : Sécurité Routière
).
Selon la dernière édition du baromètre d'Assurance
Prévention, l'association de prévention de France Assureurs, 83 % des Français se disent inquiets pour leur sécurité lorsque la visibilité diminue
et 43 % déclarent avoir déjà été concernés par un accident ou un quasi-accident lié à une baisse de visibilité
.Une forte inquiétude face à la baisse de visibilité
83 % des Français sont inquiets pour leur propre sécurité lorsque la visibilité diminue, 78 % pour celle des autres usagers et 91 % des parents pour celle de leurs enfants.
Le sentiment de vulnérabilité sur la voie publique en cas de baisse de visibilité est marqué chez les cyclistes (90 %), les usagers de deux roues motorisées (84 %), les piétons (83 %) et les utilisateurs de trottinettes électriques (EDPM) (82 %).
Les Français se montrent vigilants à l'approche du changement d'heure. 73 % prévoient de renforcer leurs précautions à l'approche du changement d'heure (contre 77 % en 2024). 43 % des usagers ont déjà été confrontés à un accident ou un quasi-accident lié à une baisse de visibilité.Des comportements prudents
75 % des Français estiment avoir les bons réflexes de sécurité au quotidien sur la voie publique et 71 % en cas de baisse de visibilité. Les bons gestes en cas de baisse de la visibilité:
74 % des cyclistes allument leurs feux.
56 % des cyclistes portent un casque.
74 % des piétons empruntent les trottoirs et les passages piétons.
61 % des piétons limitent l'usage du téléphone lorsqu'ils marchent.
58 % des utilisateurs de trottinettes électriques allument leurs feux.
52 % des utilisateurs de trottinettes électriques privilégient les rues éclairées pour circuler.Des comportements perfectibles
Certaines pratiques sont à améliorer. Les utilisateurs de trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés demeurent particulièrement exposés : seuls 49 % empruntent les voies dédiées alors que 30 % d'entre eux ont déjà été victimes d'un accident lié à une baisse de visibilité.
La vigilance ne se traduit pas toujours en comportements concrets : à la tombée de la nuit, seuls 51 % des cyclistes et 43 % des utilisateurs de trottinettes électriques portent des accessoires réfléchissants, et seulement 28 % des piétons optent pour des vêtements clairs.
Les usagers vulnérables sont perçus comme peu visibles sur la route : seuls 25 % des cyclistes, 24 % des piétons et 19 % des trottinettistes sont jugés bien visibles lorsque la luminosité baisse.« Chaque année, le changement d'heure est un moment clé pour rappeler l'importance d'être visible sur la route. Même si les Français ont intégré les bons réflexes, ils doivent continuer à les appliquer au quotidien. Se rendre visible, c'est se protéger et protéger les autres. »
explique Éric Lemaire, vice-président d'Assurance Prévention.Source
: Assurance Prévention (association de France Assureurs au service de la prévention des risques du quotidien)
Photo rhume-froid-route-rue-6495709 de KoolShooters sur Pexels