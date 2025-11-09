Un actif français sur deux envisage de franchir le pas de la voiture électrique ou hybride

L'édition 2025 du Baromètre Alphabet France (Filiale du BMW
Group) / Ifop s'est penché sur les trajets domicile-travail des actifs français, et notamment sur l'adoption des véhicules électrifiés (voitures électriques ou hybrides).Trajets domicile-travail
En 2025, 75 % des actifs français utilisent une voiture
pour se rendre sur le lieu de travail. Parmi eux, 14% utilisent un véhicule électrifié (100 % électriques, hybrides simples ou hybrides rechargeables). En région parisienne, la proportion atteint 26 %.L'électromobilité gagne du terrain
La part d'actifs qui utilisent un véhicule thermique diminue : elle est de 86 % en 2025 contre 88 % en 2024 et 90 % en 2023. Dans le détail, ces motorisations thermiques se répartissent pour 41 % en motorisation essence et 45 % en motorisation diesel.
52 % des personnes interrogées déclarent envisager d'opter pour une motorisation électrique ou hybride
lors de leur prochain changement de véhicule.Les bénéfices perçus de l'électromobilité
Les utilisateurs de voitures électriques
ou hybrides mettent en avant trois bénéfices majeurs: l'économie, l'écologie et le confort.
- Le critère économique reste l'argument principal pour 55 % des utilisateurs. C'est une motivation centrale.
- L'argument écologique est cité par 45 % des conducteurs
de véhicules électrifiés.
- Le confort gagne du terrain : 43 % des utilisateurs jugent la conduite plus agréable, et 28 % mettent en avant le silence du véhicule.
À ces éléments s'ajoutent des facteurs plus prospectifs : 30 % des utilisateurs estiment que ces motorisations incarnent l'avenir et 7 % déclarent qu'ils n'auront bientôt plus d'autre choix.Des conducteurs de véhicules thermiques circonspects
Du côté des conducteurs de véhicules thermiques, 32 % se disent prêts à passer à la voiture électrique
ou hybride. Les trois mêmes leviers expliquent cette intention :
- L'économie, citée par 57 % des répondants conforte la perception d'un coût
d'usage plus avantageux.
- L'écologie, mentionnée par 56 % des personnes interrogées montre une prise de conscience environnementale croissante.
- Le confort séduit de plus en plus : 31 % apprécient le silence de conduite et 27 % jugent l'expérience de conduite plus agréable.
- 35 % des conducteurs de véhicules thermiques considèrent que la voiture électrique représente l'avenir.
- 21 % précisent qu'ils n'auront bientôt plus d'autre alternative.
Les freins relèvent davantage de la perception que de la réalité.
68 % des conducteurs de véhicule thermique déclarent ne pas être prêts à passer à l'électrique.
Les freins évoqués sont ancrés dans les esprits.
- Le coût d'achat
est le frein le plus souvent cité (64 %).
- L'autonomie est perçue comme un obstacle pour 37 % des conducteurs.
- 40 % des répondants estiment que le temps de recharge est trop long.
- 37 % des conducteurs évoquent l'impossibilité de se recharger à leur domicile ou sur leur lieu de travail.
- 42 % des conducteurs de véhicules thermiques expriment des doutes sur le réel bénéfice écologique des véhicules électriques
.Source
: Édition 2025 du Baromètre Alphabet France / IfopMéthodologie
: Étude en ligne réalisée par l'Ifop pour Alphabet France du 16 au 23 juin 2025 auprès de 1002 Français actifs de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l'individu, région et taille de l'agglomération)