Un quart des français estiment que les infrastructures de recharge permettent d'adopter une conduite électrique

Alphabet France, le spécialiste des solutions et services de mobilité à destination des entreprises et de leurs collaborateurs, s'est penché (pour la deuxième année consécutive), avec l'institut d'études YouGov, sur la perception des Français quant aux infrastructures de recharge déployées en France : permettent-elles, selon eux, d'adopter une conduite électrique ?
Fin août 2025, la France comptait plus de 1,5 million de véhicules électriques
en circulation, et plus de 2,3 millions en incluant les hybrides rechargeables (Source : Avere France).
En parallèle, le réseau de bornes de recharge compte près de 2,5 millions de points de charge recensés en France (Source : Avere France), dont près de 180 000 accessibles au public au 30 septembre 2025. Le réseau de recharge affiche 93 % de disponibilité technique et 95 % d'accès immédiat selon l'Avere-France.
Dans cet environnement, les résultats de l'enquête Alphabet France x YouGov montrent que 25 % des Français estiment que les infrastructures de recharge actuelles permettent d'adopter une conduite électrique
, soit deux points de plus qu'en 2024. Dans le détail, 9 % répondent « oui, tout à fait » (6 % en 2024) et 16 % « oui, partiellement » (17 % en 2024).Des disparités générationnelles
Les résultats varient en fonction de l'âge des répondants. Sont convaincus de la possibilité d'adopter une conduite 100 % électrique grâce aux infrastructures déployées sur le territoire :
- 27 % des 18-24 ans, dont « oui, tout à fait » : 10 %, « oui, partiellement » : 17 %,
- 42 % des 25-34 ans, dont « oui, tout à fait » : 19 %, « oui, partiellement » : 23 %,
- 34 % des 35-44 ans, dont « oui, tout à fait » : 14 %, « oui, partiellement » : 20 %,
- 22 % des 45-54 ans, dont « oui, tout à fait » : 8 %, « oui, partiellement » : 14 %,
- 17 % des 55 ans et plus, dont « oui, tout à fait » : 3 %, « oui, partiellement » : 14 %.
Les jeunes générations se montrent t plus confiantes dans l'adoption d'une conduite électrique du fait du déploiement des infrastructures de recharge. Cette ouverture traduit à la fois une meilleure familiarité avec les nouvelles technologies et une sensibilité accrue aux enjeux environnementaux. À l'inverse, les générations plus âgées semblent peu convaincues.
À noter que les hommes semblent davantage convaincus : 32 % estiment que les infrastructures déployées en France permettent d'adopter une conduite électrique (« oui, tout à fait » : 13 %, « oui, partiellement » : 19 %), contre 19 % des femmes (« oui, tout à fait » : 5 %, « oui, partiellement » : 14 %).Des divergences selon la région et la taille des agglomérations
Le taux de réponses positives diffère également selon la région :
Les sondés de la région parisienne sont plus convaincus que les habitants d'autres régions, avec 35 % de réponses positives, dont « oui, tout à fait » : 10 %, « oui, partiellement » : 25 %.
Viennent ensuite :
- Nord-Ouest : 25 %, dont « oui, tout à fait » : 12 %, « oui, partiellement » : 13 %,
- Nord-Est : 24 %, dont « oui, tout à fait » : 6 %, « oui, partiellement » : 18 %,
- Sud-Est : 22 %, dont « oui, tout à fait » : 10 %, « oui, partiellement » : 12 %,
- Sud-Ouest : 18 %, dont « oui, tout à fait » : 3 %, « oui, partiellement » : 15 %.
On constate que la part de réponses positives varie en fonction de la taille de l'agglomération.
- Les répondants venant d'agglomérations de plus de 100 000 habitants sont plus nombreux à répondre positivement : 35 %, dont « oui, tout à fait » : 14 %, « oui, partiellement » : 21 %,
- Entre 20 000 et 100 000 habitants : 24 %, dont « oui, tout à fait » : 7 %, « oui, partiellement » : 17 %
- Moins de 20 000 habitants : 15 %, dont « oui, tout à fait » : 4 %, « oui, partiellement » : 11 %.
Les écarts territoriaux sont marqués : les grandes agglomérations et l'Île-de-France concentrent la majorité des infrastructures de recharge, renforçant la confiance des utilisateurs. Les zones rurales et périurbaines sont perçues comme moins bien desservies.Source
: Enquête Alphabet France x YouGov Méthodologie
: Enquête réalisée par l'institut d'études YouGov pour Alphabet France. L'enquête a été réalisée sur 1017 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 3 au 6 octobre 2025. Toutes les données ici présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire.