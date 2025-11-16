L'adhésion des Français au véhicule électrique est au ralenti

Dans un contexte marqué par la transition énergétique, le baromètre sur le thème « Les Français et les mobilités locales » de Mobilians s'attache à explorer
les enjeux de la mobilité locale, les attentes des Français en matière de solutions durables, ainsi que la perception qu'ils ont des actions menées par leurs communes afin d'améliorer les déplacements.
Le baromètre Mobilians a été réalisé à l'approche des municipales 2026, en partenariat avec l'Institut Verian, le journal L'Opinion et la Fondation Jean-Jaurès. L'objectif est de mieux comprendre les enjeux locaux qui structurent la vie quotidienne des Français.
La voiture
est le premier mode de déplacement pour 58 % des Français
, un ancrage qui témoigne du rôle central de la mobilité individuelle dans la vie quotidienne, en particulier dans les petites villes et les territoires ruraux.
Si un quart des sondés jugent leurs déplacements difficiles dans leur commune, le chiffre monte à 35 % en zone rurale. Les Français saluent néanmoins les efforts engagés localement : la moitié estime que l'action de leur mairie en matière de mobilité va dans le bon sens.
Sur la question du véhicule électrique
, l'étude montre une dynamique au ralenti: 21 % des non-détenteurs envisagent l'achat d'un véhicule électrique
. A la lecture des résultats de l'étude, il est à constater que l'adhésion au véhicule électrique est dépendante des questions de pouvoir d'achat
et d'organisation pratique : 62 % identifient le coût
comme principal frein, tandis que la compréhension des aides publiques ou le niveau d'autonomie restent des sources d'interrogation. S'y ajoutent des questions liées à la réparabilité, à la durabilité, au coût d'usage, ou encore à la valeur résiduelle des véhicules électriques
à la revente, autant de paramètres déterminants pour la confiance des ménages.
Les infrastructures de recharge constituent également un levier essentiel dans la transition vers l'électrique : 40 % des répondants estiment disposer d'une borne accessible près de chez eux, un chiffre qui monte à 52% en région parisienne. Sur ce sujet, les Français attendent davantage d'efforts de la part de leur commune : ils sont près de 7 Français sur 10 qui jugent les efforts de leur ville assez faibles voire insuffisants en matière d'installation de bornes de recharge, seuls 10% percevant des actions visibles.
Pour réduire l'impact environnemental des déplacements, les Français plébiscitent en premier lieu les services de mobilité partagée, que ce soit voiture, vélo ou trottinettes (à 49%), puis les outils numériques facilitant les déplacements (47%), une augmentation de l'installation de bornes de recharge dans les villes (46%) et dans les copropriétés (44%), des aides à l'achat renforcées de l'Etat (45%).
En revanche, les Français décrient la réduction du nombre de places de stationnement en centre-ville (16% des sondés). La mise en place des Zones à Faibles Emissions (ZFE) prenant en compte l'existence du parc roulant est un sujet peu soutenu par les Français, seuls 36% des Français étant favorables à ce dispositif.
Interrogés sur la ville idéale, les Français expriment des visions diverses : 42% souhaitent préserver une place importante pour la voiture, 32% privilégient les mobilités douces, ou les solutions technologiques (11%). Source
: baromètre Mobilians réalisé en partenariat avec l'Institut Verian, le journal L'Opinion et la Fondation Jean-Jaurès