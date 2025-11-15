Près de 23 000 plaques d'immatriculation usurpées chaque année

L'usurpation des plaques d'immatriculation
, également appelée « doublette », consiste à apposer sur un véhicule similaire une plaque volée pour commettre des délits en toute impunité : excès de vitesse, cambriolages, vols de carburants, etc. Cette pratique frauduleuse gagne du terrain d'année en année.
Le phénomène d'usurpation de plaques d'immatriculation n'est pas nouveau, mais il a explosé de 46 % en six ans. Près de 23 000 plaques d'immatriculation sont désormais usurpées chaque année, selon le ministère de l'Intérieur.
L'automobiliste victime se retrouve pris dans un engrenage de contestation d'amendes complexe et chronophage, nécessitant des démarches administratives lourdes : dépôt de plainte, changement de carte grise
, changement de plaques.
C'est un cauchemar administratif
pour les automobilistes victimes de la « doublette ».
Pour lutter contre le fléau des doublettes, entretenu par le laxisme réglementaire sur la vente des plaques d'immatriculation, l'association « 40 millions d'automobilistes » propose de rendre obligatoire la présentation de la carte grise du véhicule et d'une pièce d'identité du conducteur pour obtenir une plaque d'immatriculation.« Nous avons fait le travail, les textes de loi existent et sont au Parlement. Le vol de plaques n'est plus un fait divers, c'est un mécanisme du crime organisé qui pourrit la vie des automobilistes. Il est temps que l'État cesse de faire preuve de laxisme réglementaire sur la vente des plaques et donne les moyens aux victimes de se protéger. Tant que les criminels pourront se procurer des plaques sans aucun contrôle, ils continueront de rouler anonymement et illégalement, au détriment des automobilistes honnêtes. Nous demandons la mise à l'ordre du jour immédiate de nos propositions ! »,
enjoint Pierre Chasseray, délégué général de « 40 millions d'automobilistes ».Source
: association « 40 millions d'automobilistes »
Photo 34729763 de Arth sur Pexels