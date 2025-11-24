La Toyota GR Supra Final Edition élue Sportive de l'année 2025 par le magazine Échappement

La rédaction du magazine Échappement a décerné le titre de Sportive de l'année 2025
à la Toyota GR Supra Final Edition
, aboutissement de l'actuelle génération de la sportive GR Supra.
Fondé en 1968 par Michel Hommell, et intégré aux Editions Larivière à partir de 2021, le magazine Échappement accompagne depuis plus de cinquante ans la passion des amateurs de sport mécanique. L'élection de la première Sportive de l'année remonte à 1982.
À l'issue de l'édition 2025 de l'élection de la Sportive de l'année, c'est la Toyota GR Supra Final Edition qui a été sacrée Sportive de l'année 2025.
Composé de dix experts parmi lesquels les membres de la rédaction d'Échappement, des journalistes spécialisés , et les pilotes François Chatriot, Gaspard Simon et Laurent Fresnais, le jury a salué une authentique sportive pleine de caractère.
La Toyota GR Supra Final Edition est une série limitée à 300 exemplaires
qui représente l'aboutissement de l'actuelle génération de la sportive GR Supra. Outre les 101 ch et 71 Nm de couple supplémentaires (soit 441 ch pour 571 Nm) de son 6 cylindres en ligne turbocompressé de 3 litres, associé à une boîte manuelle spécifique et à un échappement Akrapovic en titane, cette version bénéficie d' améliorations qui optimisent la conduite sportive, telles que des éléments aérodynamiques en carbone, une suspension KW inspirée de la compétition, un châssis rigide et des pneus arrière larges et de grand diamètre.
Lors des tests sur circuit, la Toyota GR Supra Final Edition a réalisé le meilleur temps des finalistes, parmi lesquelles figuraient l'Alpine A110
GTS, l'Audi
RS 3 et la BMW
M3 Touring CS.
La version la plus radicale de la Toyota GR Supra rejoint au palmarès de la Sportive Échappement de l'année la Toyota GR Yaris
(titrée en 2020) et la Toyota GT86
(titrée en 2012).« Placée en tête de leur vote par huit membres du jury sur dix, la GR Supra Final Edition a unanimement été louée pour sa sportivité sans concession gage d'une grande efficacité et ses performances exceptionnelles mais aussi par sa fidélité à certaines valeurs, à l'image de la présence d'une boîte mécanique faisant appel aux bases du pilotage. »
a souligné Michel Renavand, rédacteur en chef adjoint du magazine Échappement.