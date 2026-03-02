Les professionnels du véhicules d'occasion renforcent leurs contrôles pour éliminer les risques invisibles

Le marché du véhicule d'occasion connaît une profonde mutation. Loin du cliché du vendeur qui fonctionne à l'instinct, les concessionnaires automobiles les plus expérimentés privilégient des contrôles systématiques et fondés sur des données fiables afin de sécuriser chaque transaction.



Selon carVertical, 43,5 % des concessionnaires automobiles vérifient systématiquement l'historique de chaque véhicule.



Les principales motivations, soit la vérification des dommages ou accidents passés (91,3 %), du kilométrage (87 %) et l'évitement des véhicules volés (60,9 %), prennent une dimension stratégique. Sur les segments premium en particulier, ces vérifications deviennent de véritables arguments commerciaux, gages de transparence et de confiance pour les acheteurs.



Quand le contrôle systématique redéfinit l'expertise automobile



Les professionnels aguerris du marché du véhicule d'occasion ont appris qu'un véhicule d'occasion impeccable en apparence peut dissimuler des défauts majeurs, parfois très coûteux. En effet, 75% des concessionnaires avec plus de 15 ans d'expérience contrôlent chaque véhicule, systématiquement (contre 40% chez les nouveaux acteurs). Leur approche permet d'éviter les mauvaises surprises et de garantir une qualité irréprochable aux clients.



Cette évolution fait disparaître le cliché du vendeur marchant au « feeling » et capable d'évaluer un véhicule d'un simple regard. Les professionnels du véhicule d'occasion aguerris savent que l'expérience ne signifie pas deviner, mais éliminer les risques en s'appuyant sur des rapports d'historique fiables.



Le marché gagne en professionnalisme en s'attaquant aux risques invisibles



Le marché du véhicule d'occasion dans son ensemble suit cette dynamique de rigueur : 43,5 % des concessionnaires contrôlent désormais chaque véhicule, preuve d'une professionnalisation globale du secteur. Cette montée en puissance reflète un environnement où la transparence est devenue indispensable, tant pour sécuriser les transactions que pour répondre aux attentes croissantes des acheteurs.



Les motivations sont précises : 91,3 % des concessionnaires déclarent vérifier avant tout les antécédents d'accidents, 87 % s'assurent de l'exactitude du kilométrage, et 60,9 % veulent éviter d'acheter et de revendre un véhicule volé.



Sans surprise, leur principale source d'inquiétude réside dans les risques invisibles : selon l'Indice de Transparence 2025 de carVertical, 2,5 % des véhicules contrôlés en France affichent un compteur trafiqué, 37,8 % présentaient des antécédents de dommages et 31,6 % étaient importés.



Dans ce contexte, les outils digitaux deviennent un standard, permettant de dépasser la simple inspection visuelle. Ils renforcent la transparence du marché du véhicule d'occasion et contribuent à homogénéiser les pratiques entre professionnels de l'automobile expérimentés et nouveaux acteurs.



Le rapport d'historique s'impose comme gage de confiance



La transparence apportée par le rapport d'historique renforce la confiance de l'acheteur.



Source: carVertical



