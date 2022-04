Des batteries solides moins chères et plus performantes pour véhicules électriques

Ladevrait être unepermettant dedans les prochaines années.La batterie solide aetgrâce à la possibilité d'utiliser des Nissan estime que le coût des batteries solides pourra être réduit à 75 $ par kWh au cours de l'exercice 2028 et à 65 $ par kWh par la suite, plaçant les véhicules électriques au même niveau de prix que les véhicules essence.Compte-tenu de ces avantages, Nissan prévoit d'utiliser des batteries solides dans des modèles de nombreux segments, y compris les pick-up, ce qui rendra ses véhicules électriques plus compétitifs par rapport aux véhicules essence.Nissan prévoit de lancer un véhicule électrique doté de batteries solides développées en interne d'ici l'exerciceDans ce cadre, Nissan a développé une usine prototype de fabrication de batteries solides située au Japon.Grâce à cette usine prototype, Nissan prévoit d'acquérir le savoir-faire qui lui permettra de commercialiser des modèles électriques à batteries solides à compter de 2028. L'usine prototype de production de batteries solides est située au sein du Nissan Research Center dans la préfecture de Kanagawa au Japon. Cette installation contribuera au développement des batteries solides que Nissan a pour objectif de mettre sur le marché en 2028.Au cours de l'exercice 2024, Nissan prévoit d'établir une ligne de production pilote dans son usine de Yokohama qui utilisera des matériels ainsi que des process de conception et de fabrication qui auront été étudiés dans l'usine prototype.Kunio Nakaguro, Executive Vice President de Nissan en charge de la R&D, a déclaré : « Nissan est un leader de la technologie d'électrification grâce à un large éventail d'activités de R&D, depuis la recherche sur les matériaux des batteries au niveau moléculaire jusqu'au développement de véhicules électriques sûrs et performants. Nos actions incluent même le développement des villes en utilisant des véhicules électriques pour stocker de l'électricité. Les connaissances accumulées grâce à notre expérience contribuent au développement des batteries solides et nous avons acquis d'importantes technologies de base en ce sens. À l'avenir, nos divisions de R&D et de fabrication continueront de travailler ensemble pour utiliser cette usine prototype et accélérer la mise en service des batteries solides. »